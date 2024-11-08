Hamileliğin Zorluklarını Anlatan Eğlenceli Empati Deneyi: Eşinin Karnına Karpuz Bağladı!

Hamilelik dönemi, kadınlar için hem mental hem de fiziksel olarak tahmin edilenden çok daha zorlu olabilir. 'Yaşamayan bilemez' deyiminin adeta karşılığı olan bu süreçte, baba adaylarının da eşleriyle empati yapması büyük önem taşır. Bu konuda dikkat çeken eğlenceli bir video, TikTok'ta @ilaydamert_ adlı kullanıcı tarafından paylaşıldı. Hamile bir kadın, eşinin karnına büyük bir karpuzu streç filmle bağlayarak kendisinin yaşadığı zorlukları ona deneyimletmeye çalıştı. Bu eğlenceli deney, hamilelik sürecinin zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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"Gel bakalım, empati vakti!" diyerek başlattığı bu deneyde kadın, günlük yaşamda hamileyken yapmakta zorlandığı hareketleri eşine tek tek yaptırdı.
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Baba adayının hareketler sırasında yaşadığı zor anlar, hamileliğin beklenenden çok daha meşakkatli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bol kahkahalı video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o anlar👇🎥
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