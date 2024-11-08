Türkiye’de Üniversite Okuyup Avustralya’da TIR Yıkayıp Paket Dağıtarak Ayda 135 Bin TL Kazanan Genç

Geçim sıkıntılarının giderek arttığı ülkemizde, üniversiteyi bitirip başka ülkelerde çalışmaya başlayan gençler sık sık gündemde. Bu isimlerden biri olan @ceminkangurulari kullanıcı adlı genç, eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Avustralya’da çalışmaya başladı. TIR yıkayarak ve paket dağıtarak geçimini sağlayan genç, bir ayda 135.000 TL kazandığını söyledi. Yüksek kazanç sağladığını belirten genç, çalışma deneyimlerini de takipçileriyle paylaştı. Gencin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.