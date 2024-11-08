Türkiye’de Üniversite Okuyup Avustralya’da TIR Yıkayıp Paket Dağıtarak Ayda 135 Bin TL Kazanan Genç

Geçim sıkıntılarının giderek arttığı ülkemizde, üniversiteyi bitirip başka ülkelerde çalışmaya başlayan gençler sık sık gündemde. Bu isimlerden biri olan @ceminkangurulari kullanıcı adlı genç, eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Avustralya’da çalışmaya başladı. TIR yıkayarak ve paket dağıtarak geçimini sağlayan genç, bir ayda 135.000 TL kazandığını söyledi. Yüksek kazanç sağladığını belirten genç, çalışma deneyimlerini de takipçileriyle paylaştı. Gencin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
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Videoya esprili bir şekilde "Hayalim Türkiye’de üniversite okuyup burada TIR’ın tekerleğini temizlemekti" diyerek başlayan genç, hem yaptığı işin detaylarını hem de kazancını paylaştı.
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Türkiye’de 5-6 ayda kazanılacak parayı bir ayda kazandığını belirten genç, "Ancak burada çalışmayı düşünenler için psikolojilerini hazırlayıp gelmelerini tavsiye ederim" diyerek, farklı ülkelerdeki çalışma koşullarına dikkat çekti.
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