Aile Hekimleri 3 Gün İş Bırakma Kararı Aldı: Detayları Hilal Çetak İsimli Doktor Anlattı

Hekim sendikaları, yeni aile hekimliği yönetmeliğine tepki olarak 5-6-7 Kasım'da iş bırakacaklarını açıkladı. Hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeni yönetmeliğin geri çekilmesi talepleriyle iş bırakma eylemi yapacak.
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Doktor Hilal Çetak, grev kararının arkasındaki nedenleri açıklarken, yeni yönetmelikte aile hekimlerinin maaşını doğrudan etkileyecek değişiklikler olduğunu belirtti.
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Bu tür performansa dayalı maaş kesintilerinin aile hekimleri üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirten Çetak, hekimlerin bu sebep doğrultusunda grev yaptıklarını açıkladı.
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