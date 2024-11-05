Görüş Bildir
Haberler
Video
Aile Hekimleri 3 Gün İş Bırakma Kararı Aldı: Detayları Hilal Çetak İsimli Doktor Anlattı

Aile Hekimleri 3 Gün İş Bırakma Kararı Aldı: Detayları Hilal Çetak İsimli Doktor Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 15:07

İçerik Devam Ediyor

Hekim sendikaları, yeni aile hekimliği yönetmeliğine tepki olarak 5-6-7 Kasım'da iş bırakacaklarını açıkladı. Hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeni yönetmeliğin geri çekilmesi talepleriyle iş bırakma eylemi yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Doktor Hilal Çetak, grev kararının arkasındaki nedenleri açıklarken, yeni yönetmelikte aile hekimlerinin maaşını doğrudan etkileyecek değişiklikler olduğunu belirtti.

Doktor Hilal Çetak, grev kararının arkasındaki nedenleri açıklarken, yeni yönetmelikte aile hekimlerinin maaşını doğrudan etkileyecek değişiklikler olduğunu belirtti.

Çetak’ın anlattığına göre, 6 ay içinde aile hekimine gitmeyen kişilerin aile hekiminin maaşında kesinti yapılacak. Ayrıca, bir yıl içinde aşırı başvuru yapan hastalar da hekimlerin maaşında kesintiye yol açabilecek.

Bu tür performansa dayalı maaş kesintilerinin aile hekimleri üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirten Çetak, hekimlerin bu sebep doğrultusunda grev yaptıklarını açıkladı.

Bu tür performansa dayalı maaş kesintilerinin aile hekimleri üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirten Çetak, hekimlerin bu sebep doğrultusunda grev yaptıklarını açıkladı.

İşte detaylar👇🎥

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
merdaneli_elektrik_supurgesi

işini hakkıyla yapanları (varsa) tenzih ediyorum ama 1 ay içinde 2 defa aile hekimine gittim. ilkinde doktor yok sonra gelin dediler. Başka doktor niye bakmı... Devamını Gör

Salgın Hastalık

Bir mesleğin üyeleri haksızlığa karşı eyleme kalkmış, senin derdine bak… Bi tw vardı, milletvekili mi bakan mı ne bir şiir mi be paylaşmış altına biri de “bi... Devamını Gör

Salgın Hastalık

Neyse ki doktorlar ve doktor meslek dernekleri varda koyun değil insan olduğumuzu, haklarımız olduğunu, bunun için mücadele edilmesi gerektiğini hatırlatıyor... Devamını Gör