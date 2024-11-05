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CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal Canlı Yayında Atatürk İlkelerini Sayamadı

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal Canlı Yayında Atatürk İlkelerini Sayamadı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 10:35 Son Güncelleme: 05.11.2024 - 11:20

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Son günlerde CHP içindeki kayyum tartışmalarında parti yönetiminiyle ayrışan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, katıldığı TV100 programında Atatürk ilkelerini sayarken yaptığı hata ile gündeme geldi.

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Söze "Çizgim 6 ok çizgisi" diyerek başlayan Köksal, Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yön veren ilkelerini sıralamaya başladı.

Söze "Çizgim 6 ok çizgisi" diyerek başlayan Köksal, Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yön veren ilkelerini sıralamaya başladı.

Atatürk'ün ilkelerini sıralayan Köksal, altı ok içinde yer alan “inkılapçılık” ilkesini unutunca zor anlar yaşadı.

Atatürk'ün ilkelerini sıralayan Köksal, altı ok içinde yer alan “inkılapçılık” ilkesini unutunca zor anlar yaşadı.

Canlı yayındaki bu anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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