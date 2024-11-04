“Ülke Batıyor” Diyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den ‘Sehven’ Açıklaması: “Firmalar Batıyor Demek İstedim”

“TİM Başkanımız Mustafa Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada bugün medyada yer alan ifadelerine açıklık getirdi. Bir televizyon kanalına verdiği röportajda yüksek faiz ortamının getirdiği zorluklara dikkat çektiğini belirten TİM Başkanımız Gültepe şunları söyledi:

Röportajda da vurguladığım üzere yüzde 50’i aşan faizde yatırımı, üretimi, istihdamı nihayetinde ihracatı artırma şansımız bulunmuyor. Üretim ve istihdam tarafında kayıplarımız var. Birçok sektörümüz rekabetçilik konusunda zorlanıyor. Röportajda bu konuya dikkat çekmek için ‘firmalar batıyor’ yerine sehven ‘ülke batıyor’ ifadesini kullandığımı gördüm.

Röportajın bütünü dikkate alındığında kastedilenin ‘firma’ olduğu açık şekilde anlaşılacaktır. İhracat ailesi olarak Türkiye’ye değer katmak, üretimi, istihdamı ve ihracatı arıtmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”