“Ülke Batıyor” Diyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den ‘Sehven’ Açıklaması: “Firmalar Batıyor Demek İstedim”
“Ülke Batıyor” Diyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den ‘Sehven’ Açıklaması: “Firmalar Batıyor Demek İstedim”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe CNBC-e’den Emre Eser’e konuştu. Gültepe, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” dedi. Bu sözlerin ardından bir açıklama yapan Gültepe, “Firmalar batıyor” demek isterken sehven “Ülke batıyor” dediğini ileri sürdü.
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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, CNBC-e’den Emre Eser’e konuştu. Gültepe, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Gültepe, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” dedi.
Ancak bu röportajdan saatler sonra TİM Başkanı sözlerine ’sehven’ açıklaması getirdi.
Gültepe aslında "Firmalar batıyor" demek isteyecekken 'sehven' "Ülke batıyor" dediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şöyle👇🏻
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