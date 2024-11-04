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“Ülke Batıyor” Diyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den ‘Sehven’ Açıklaması: “Firmalar Batıyor Demek İstedim”

“Ülke Batıyor” Diyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den ‘Sehven’ Açıklaması: “Firmalar Batıyor Demek İstedim”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.11.2024 - 17:30

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe CNBC-e’den Emre Eser’e konuştu. Gültepe, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” dedi. Bu sözlerin ardından bir açıklama yapan Gültepe, “Firmalar batıyor” demek isterken sehven “Ülke batıyor” dediğini ileri sürdü.

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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, CNBC-e’den Emre Eser’e konuştu. Gültepe, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, CNBC-e’den Emre Eser’e konuştu. Gültepe, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak

Gültepe, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” dedi.

Gültepe, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” dedi.

Gültepe, açıklamasının devamında “Burada biraz Merkez Bankası’nın radikal kararlar alıp, farklı oyunları devreye koyması lazım. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ancak bu röportajdan saatler sonra TİM Başkanı sözlerine ’sehven’ açıklaması getirdi.

Ancak bu röportajdan saatler sonra TİM Başkanı sözlerine ’sehven’ açıklaması getirdi.

Gültepe aslında "Firmalar batıyor" demek isteyecekken 'sehven' "Ülke batıyor" dediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şöyle👇🏻

Gültepe aslında "Firmalar batıyor" demek isteyecekken 'sehven' "Ülke batıyor" dediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şöyle👇🏻

“TİM Başkanımız Mustafa Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada bugün medyada yer alan ifadelerine açıklık getirdi. Bir televizyon kanalına verdiği röportajda yüksek faiz ortamının getirdiği zorluklara dikkat çektiğini belirten TİM Başkanımız Gültepe şunları söyledi:

Röportajda da vurguladığım üzere yüzde 50’i aşan faizde yatırımı, üretimi, istihdamı nihayetinde ihracatı artırma şansımız bulunmuyor. Üretim ve istihdam tarafında kayıplarımız var. Birçok sektörümüz rekabetçilik konusunda zorlanıyor. Röportajda bu konuya dikkat çekmek için ‘firmalar batıyor’ yerine sehven ‘ülke batıyor’ ifadesini kullandığımı gördüm.

Röportajın bütünü dikkate alındığında kastedilenin ‘firma’ olduğu açık şekilde anlaşılacaktır. İhracat ailesi olarak Türkiye’ye değer katmak, üretimi, istihdamı ve ihracatı arıtmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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