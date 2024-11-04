İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Hükümete Asgari Ücret Önerisinde Bulundu

'Yüksek enflasyon sabit gelirli asgari ücretle geçinen kesimi etkiledi.

Asgari ücret artışları hep uzlaşılmadan sonuçlanmaya mahkum görünüyor.

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa sanayicininin de rahatlatılması gerekir. Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım.

Her kesimi hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil.'