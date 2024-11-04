Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Hükümete Asgari Ücret Önerisinde Bulundu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Hükümete Asgari Ücret Önerisinde Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.11.2024 - 14:22

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ocak ayında yapılacak asgari ücrete yönelik hükümete önerilerde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Asgari ücretlinin zammı 2025 Ocak ayında belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete yüzde 25 zam sinyalini vermişti.

Asgari ücretlinin zammı 2025 Ocak ayında belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete yüzde 25 zam sinyalini vermişti.

İşçi kesimi yüzde 25 zamma karşı çıkarken yüzde 45-50 civarında bir zam yapılmasını talep ediyor. Ancak işveren tarafı ise yüzde 40'lık bir zam senaryosunda fabrikalarını yurt dışına çıkaracağını ve işten çıkarmalarının artacağını söylüyor.

İşçi kesimi yüzde 25 zamma karşı çıkarken yüzde 45-50 civarında bir zam yapılmasını talep ediyor. Ancak işveren tarafı ise yüzde 40'lık bir zam senaryosunda fabrikalarını yurt dışına çıkaracağını ve işten çıkarmalarının artacağını söylüyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulundu. Aran, Samsun'da gerçekleştirilen '81 İlde 81 Orman' etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulundu. Aran, Samsun'da gerçekleştirilen '81 İlde 81 Orman' etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakan Aran, hükümete asgari ücret zammına yönelik şu öneride bulundu:

Hakan Aran, hükümete asgari ücret zammına yönelik şu öneride bulundu:

'Yüksek enflasyon sabit gelirli asgari ücretle geçinen kesimi etkiledi.

Asgari ücret artışları hep uzlaşılmadan sonuçlanmaya mahkum görünüyor.

 Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa sanayicininin de rahatlatılması gerekir. Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım.

Her kesimi hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil.'

"Kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım."

"Kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım."

'Eylül ayında enflasyonun yüksek gelmesi beni şaşırtmadı. Ekim ayında yüzde 2,5 aylık enflasyon yıl sonunda enflasyonu yüzde 48'e getirebilir. Kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım. 

Ekimde aylık enflasyon yüzde 2,5 üstünde gelirse kasımda TCMB faiz indirimi yapmaz. Temkinli olmak gerekirse kasımda beklediğim faiz indirimi ocak ayına sarkmış gözüküyor. 

Kasımda aylık enflasyonun yüzde 2'nin altında geleceğini düşünüyorum. Aylık enflasyon kasımda yüzde 1,5 gelirse yıl sonunda enflasyonu yüzde 43'e getirebilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD merkezli uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

ABD merkezli uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Öte yandan Aran, S&P’nin not artışıyla ilgili de konuştu: “Üç reyting kuruluşu ikişer basamak notumuzu arttırmış oldu, tarihe geçmiş olduk. Not artırımı bizim borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek. En büyük sorunumuz şu anda çok yüksek bir faiz maliyetine katlanıyoruz.”

Öte yandan Aran, S&P’nin not artışıyla ilgili de konuştu: “Üç reyting kuruluşu ikişer basamak notumuzu arttırmış oldu, tarihe geçmiş olduk. Not artırımı bizim borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek. En büyük sorunumuz şu anda çok yüksek bir faiz maliyetine katlanıyoruz.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın