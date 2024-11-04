İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Hükümete Asgari Ücret Önerisinde Bulundu
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Hükümete Asgari Ücret Önerisinde Bulundu
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ocak ayında yapılacak asgari ücrete yönelik hükümete önerilerde bulundu.
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Asgari ücretlinin zammı 2025 Ocak ayında belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete yüzde 25 zam sinyalini vermişti.
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İşçi kesimi yüzde 25 zamma karşı çıkarken yüzde 45-50 civarında bir zam yapılmasını talep ediyor. Ancak işveren tarafı ise yüzde 40'lık bir zam senaryosunda fabrikalarını yurt dışına çıkaracağını ve işten çıkarmalarının artacağını söylüyor.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulundu. Aran, Samsun'da gerçekleştirilen '81 İlde 81 Orman' etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hakan Aran, hükümete asgari ücret zammına yönelik şu öneride bulundu:
"Kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım."
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ABD merkezli uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.
Öte yandan Aran, S&P’nin not artışıyla ilgili de konuştu: “Üç reyting kuruluşu ikişer basamak notumuzu arttırmış oldu, tarihe geçmiş olduk. Not artırımı bizim borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek. En büyük sorunumuz şu anda çok yüksek bir faiz maliyetine katlanıyoruz.”
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