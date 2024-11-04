Ekonomistler Enflasyon Yorumlarını Sosyal Medyadan Paylaşarak Önümüzdeki Günlere Dair Kara Tabloyu Anlattı

'Bu enflasyon da çok oluyor. Her şeyi tek başına yapıyor, yaptıklarının tek sorumlusu kendisi. Sanki musallat oldu bize, gitmek bilmiyor. 'Yokmuş' gibi muamele görüyor ki başımıza çıkmasın diye ama 'buradayım' diye sürekli kendini hatırlatıyor. Ciddiye alsak mı artık?'