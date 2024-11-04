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Ekonomistler Enflasyon Yorumlarını Sosyal Medyadan Paylaşarak Önümüzdeki Günlere Dair Kara Tabloyu Anlattı

Ekonomistler Enflasyon Yorumlarını Sosyal Medyadan Paylaşarak Önümüzdeki Günlere Dair Kara Tabloyu Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.11.2024 - 13:23

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ekim ayı enflasyonu yüzde 2.88 oldu. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38; ancak son verilerle yıl sonu enflasyonu 48.58 olarak gerçekleşti. Peki ekonomistlerin enflasyon yorumu ne oldu? İşte o yorumlar…

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Merkez Bankası Fatih Karahan’ın ağustos ayında yayımladığı rapora göre 2024 sonu enflasyonu yüzde 38 olarak bekleniyordu. Ancak son 4 aylık verilere göre bu hedefin gerçekleşmesi oldukça zor.

Merkez Bankası Fatih Karahan’ın ağustos ayında yayımladığı rapora göre 2024 sonu enflasyonu yüzde 38 olarak bekleniyordu. Ancak son 4 aylık verilere göre bu hedefin gerçekleşmesi oldukça zor.

Öyle ki TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 48.58’e geriledi.

Öyle ki TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 48.58’e geriledi.

Ekonomistler açıklanan verilerin ardından yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gelin ekonomistler enflasyona dair ne demiş, hep birlikte bakalım👇🏻

Ekonomistler açıklanan verilerin ardından yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gelin ekonomistler enflasyona dair ne demiş, hep birlikte bakalım👇🏻

"Bu yılı yüzde 44 civarında kapatacağımız belli oldu."

"Bu yılı yüzde 44 civarında kapatacağımız belli oldu."
twitter.com

'Bugünkü enflasyon verisinden sonra bu yılı %44 civarında  kapatacağımız belli oldu. OVP’de bu yılın hedefi %33’tü. Böylece hedefin 1/3 oranında üzerinde kalmış olacağız. Üstelik bu sapmayı  döviz kurunun ve petrol fiyatlarının tahminlerden daha düşük olduğu bir yılda yaşadık.'

"Cumhurbaşkanının artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor."

"Cumhurbaşkanının artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor."
twitter.com

'TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu.

2025 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu.

Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.'

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"Faiz indirimi olmayacağı kesinleşti."

"Faiz indirimi olmayacağı kesinleşti."
twitter.com

'Gelen yüksek enflasyon datası ile faiz indirimi konusunda belirsizlik arttı.

Mallarda görülen artış, artık yüksek faizin enflasyonist olduğunu gösteriyor.

Merkez'in işi çok zor olacak

Hizmetlerdeki aylık data ümitvar. Önümüzdeki 2 ayın data süreci, indirim zamanlamasını daha fazla belli edecek

Fakat, Hazirandan beri iddia ettiğim üzere, 2024'te faiz indirimi olmayacağı netti, kesinleşti.'

"Cumhurbaşkanının bir yetki kullanmayacağını şimdiden söylemek mümkün."

"Cumhurbaşkanının bir yetki kullanmayacağını şimdiden söylemek mümkün."
twitter.com

'2024 yılı Yeniden Değerleme Oranı %43,93 olmuştur.

Böylece önümüzdeki yıl;

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 31.692 liradan 45.614 liraya

-Yurtdışına çıkış harcı 500 liradan 710 liraya

-Bir (1,6 motor, iki yaş) otomobil için araç muayene ücreti 1.821 liradan 2.621 liraya 

-En düşük radar cezası 1.506 liradan 2.167 liraya yükselecektir.

Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda ayrı ayrı artırma ve indirme yetkisi vardır. Ancak 2025 bütçe verilerinden hareketle, belirlenen bu yeniden değerleme oranı üzerinden Cumhurbaşkanının bir yetki kullanmayacağını şimdiden söylemek mümkündür.'

"Enflasyona göre asgari ücret ve maaş artışı belirlenmesi topluma kabul ettirilemeyecek."

"Enflasyona göre asgari ücret ve maaş artışı belirlenmesi topluma kabul ettirilemeyecek."
twitter.com

'%2,88 Ekim enflasyonuyla işlerin yolunda gitmediği,yıl sonu %41,5 hedefinin de tutturulamayacağı anlaşıldı!

1)Öngörülen enflasyona göre Asgari Ücret ve maaş artışı belirlenmesi topluma kabul ettirilemeyecek.

2)Faizler kolay indirilemeyecek,ekonomide keskin duruş riski artacak.'

"Yıllık artışı %45'in altına indirmek çok zor."

"Yıllık artışı %45'in altına indirmek çok zor."
twitter.com

'TÜFE ekimde %2.88 arttı.

On aylık artış %39.77.

Yıllık artış %48.58.

TCMB'nin %38'lik tahmini on ayda aşılmış oldu.

OVP'deki %41.5'lik tahminin tutması için de kasım-aralık toplamındaki artışın %1.2'yi aşmaması gerekiyor.

Yıllık artışı %45'in altına indirmek çok zor.'

"Ciddiye alsak mı artık?"

"Ciddiye alsak mı artık?"
twitter.com

'Bu enflasyon da çok oluyor. Her şeyi tek başına yapıyor,  yaptıklarının tek sorumlusu kendisi. Sanki musallat oldu bize, gitmek bilmiyor. 'Yokmuş' gibi muamele görüyor ki başımıza çıkmasın diye ama 'buradayım' diye sürekli kendini hatırlatıyor. Ciddiye alsak mı artık?'

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