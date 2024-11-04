Ekonomistler Enflasyon Yorumlarını Sosyal Medyadan Paylaşarak Önümüzdeki Günlere Dair Kara Tabloyu Anlattı
Ekonomistler Enflasyon Yorumlarını Sosyal Medyadan Paylaşarak Önümüzdeki Günlere Dair Kara Tabloyu Anlattı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ekim ayı enflasyonu yüzde 2.88 oldu. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38; ancak son verilerle yıl sonu enflasyonu 48.58 olarak gerçekleşti. Peki ekonomistlerin enflasyon yorumu ne oldu? İşte o yorumlar…
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Merkez Bankası Fatih Karahan’ın ağustos ayında yayımladığı rapora göre 2024 sonu enflasyonu yüzde 38 olarak bekleniyordu. Ancak son 4 aylık verilere göre bu hedefin gerçekleşmesi oldukça zor.
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Öyle ki TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 48.58’e geriledi.
Ekonomistler açıklanan verilerin ardından yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gelin ekonomistler enflasyona dair ne demiş, hep birlikte bakalım👇🏻
"Bu yılı yüzde 44 civarında kapatacağımız belli oldu."
"Cumhurbaşkanının artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor."
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"Faiz indirimi olmayacağı kesinleşti."
"Cumhurbaşkanının bir yetki kullanmayacağını şimdiden söylemek mümkün."
"Enflasyona göre asgari ücret ve maaş artışı belirlenmesi topluma kabul ettirilemeyecek."
"Yıllık artışı %45'in altına indirmek çok zor."
"Ciddiye alsak mı artık?"
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