Ehliyetini Yenilemeyenler İçin Son Tarih Yaklaştı: 2025'te Eski Ehliyetiyle Trafiğe Çıkanlara Büyük Ceza!
Ehliyetini Yenilemeyenler İçin Son Tarih Yaklaştı: 2025'te Eski Ehliyetiyle Trafiğe Çıkanlara Büyük Ceza!
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. Ehliyetini yenilemeyen sürücülere ise para cezası verilecek.
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Sürücülerin gündeminde eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi var. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.
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Aralık ayına giriş yapılırken ehliyetini yenilemeyen sürücüleri 2025 yılında para cezası bekliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenler nüfus müdürlüklerinden randevu almak zorunda. Ancak uzmanlar son tarih yaklaştıkça randevu bulunmasının zor olduğunu ifade ederek vatandaşları erken davranmaları konusunda uyarıyor.
Eski tip ehliyeti yenileme ücreti toplam 15 TL. Yeni tip ehliyet Ocak 2016’dan sonra verilmeye başlandı. Ancak yeni tip ehliyetini yenilemek, kayıp ve çalıntı durumlarında vatandaşların 1220 TL+Harç, Değerli Kayıt, Vakıf Payını ödemek zorunda.
Ehliyet yenileme ücreti anlaşmalı bankalardan veya internet üzerinden yapılabilir.
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2025 yılından itibaren eski tip ehliyetiyle trafiğe çıkanlara 12 bin TL’yi aşkın ceza uygulanacak.
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