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Bir TikTok Kullanıcısı Uyardı: "Akşamları Tavandaki Işığı Açmak Sizi Gerçekten Öldürüyormuş"

Bir TikTok Kullanıcısı Uyardı: "Akşamları Tavandaki Işığı Açmak Sizi Gerçekten Öldürüyormuş"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 13:13

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Bir TikTok kullanıcısı, akşam saatlerinde tavandaki büyük ışığın açılmasının insan ömrünü kısalttığını öne sürdü. Video, @ilaydasoys isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Kadının sözlerine göre, Avustralya'daki bir üniversitenin yaptığı araştırma, bu durumun sirkadyen ritmi bozduğunu ve insanların gece-gündüz ayrımını yapmasını zorlaştırdığını ortaya koydu.

Kadının sözlerine göre, Avustralya'daki bir üniversitenin yaptığı araştırma, bu durumun sirkadyen ritmi bozduğunu ve insanların gece-gündüz ayrımını yapmasını zorlaştırdığını ortaya koydu.

Kadın, akşamları büyük ışığın açılmasının sağlık için tehlike yarattığını belirtirken, "Düşük ışıkta oturmak, beynimizin gece olduğunu algılayabilmesi için daha yararlı" dedi.

Kadın, akşamları büyük ışığın açılmasının sağlık için tehlike yarattığını belirtirken, "Düşük ışıkta oturmak, beynimizin gece olduğunu algılayabilmesi için daha yararlı" dedi.

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