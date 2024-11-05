Bir TikTok Kullanıcısı Uyardı: "Akşamları Tavandaki Işığı Açmak Sizi Gerçekten Öldürüyormuş"

Bir TikTok kullanıcısı, akşam saatlerinde tavandaki büyük ışığın açılmasının insan ömrünü kısalttığını öne sürdü. Video, @ilaydasoys isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Kadının sözlerine göre, Avustralya'daki bir üniversitenin yaptığı araştırma, bu durumun sirkadyen ritmi bozduğunu ve insanların gece-gündüz ayrımını yapmasını zorlaştırdığını ortaya koydu.
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Kadın, akşamları büyük ışığın açılmasının sağlık için tehlike yarattığını belirtirken, "Düşük ışıkta oturmak, beynimizin gece olduğunu algılayabilmesi için daha yararlı" dedi.
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