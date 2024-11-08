Sevgilisini Test Etme Konusunda Sınırları Zorlayan Genç Kadın, Ona Özel Yazılı Sınav Hazırladı

Sevgilinizi daha yakından tanımak ve ilişkinizin derinliğini test etmek için birçok yol bulunuyor. Kimi çiftler ufak oyunlar oynayarak, kimi belirli sorular sorarak partnerlerinin doğru kişi olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Bazıları astrolojiye başvurup burç uyumlarını değerlendiriyor, bazıları ise kişilik testlerinden yardım alarak sevgililerini analiz ediyor. Bu tür “ilişki testleri” popülerliğini korumaya devam ediyor. TikTok’ta @kederlendin3 kullanıcı adlı bir genç kadın, sevgilisini test etme yönteminde sınırları zorladı ve oldukça yaratıcı bir yöntem geliştirdi.
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Genç kadın, sevgilisine özel bir yazılı sınav hazırlayıp, bu sınavla sevgilisinin kendisini ne kadar iyi tanıdığını görmek istedi.
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Ancak, sevgilisi bu sınavda pek de başarılı olamadı ve genç kadın videonun açıklamasına esprili bir şekilde “sınavı geçemedi” notunu düştü.
Videonun tamamı için👇🎥
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