Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgilisini Test Etme Konusunda Sınırları Zorlayan Genç Kadın, Ona Özel Yazılı Sınav Hazırladı

Sevgilisini Test Etme Konusunda Sınırları Zorlayan Genç Kadın, Ona Özel Yazılı Sınav Hazırladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 18:39

İçerik Devam Ediyor

Sevgilinizi daha yakından tanımak ve ilişkinizin derinliğini test etmek için birçok yol bulunuyor. Kimi çiftler ufak oyunlar oynayarak, kimi belirli sorular sorarak partnerlerinin doğru kişi olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Bazıları astrolojiye başvurup burç uyumlarını değerlendiriyor, bazıları ise kişilik testlerinden yardım alarak sevgililerini analiz ediyor. Bu tür “ilişki testleri” popülerliğini korumaya devam ediyor. TikTok’ta @kederlendin3 kullanıcı adlı bir genç kadın, sevgilisini test etme yönteminde sınırları zorladı ve oldukça yaratıcı bir yöntem geliştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadın, sevgilisine özel bir yazılı sınav hazırlayıp, bu sınavla sevgilisinin kendisini ne kadar iyi tanıdığını görmek istedi.

Genç kadın, sevgilisine özel bir yazılı sınav hazırlayıp, bu sınavla sevgilisinin kendisini ne kadar iyi tanıdığını görmek istedi.

Ancak, sevgilisi bu sınavda pek de başarılı olamadı ve genç kadın videonun açıklamasına esprili bir şekilde “sınavı geçemedi” notunu düştü.

Ancak, sevgilisi bu sınavda pek de başarılı olamadı ve genç kadın videonun açıklamasına esprili bir şekilde “sınavı geçemedi” notunu düştü.

Peki, siz sevgilinize böyle bir sınav hazırlasaydınız hangi soruları sorardınız?

Videonun tamamı için👇🎥

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın