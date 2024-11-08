Numeroloji Uzmanı Vedat Bilal Yılmaz Açıkladı: "İsminde '-ra' Eki Olanlar 'Ra Karması' Etkisi Altında"

Numeroloji, sayıların insan karakteri, olayların gidişatı ve evrenin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen bir metafizik disiplin olarak tanımlanır. Numerolojiye göre, her sayının ve her harf grubunun kendine özgü bir titreşimi ve anlamı olduğu düşünülür. Numeroloji uzmanı Vedat Bilal Yılmaz ise 'Ra Karması' adını verdiği özel bir enerjinin bazı isimlerde önemli etkiler yarattığını belirtti. Yılmaz'a göre, içinde “-ra” hecesini barındıran Büşra, Buğra, Esra gibi isimler “Ra Karması” adı verilen bir enerjiyle dünyaya geliyor ve bu enerjinin etkisini hayatları boyunca deneyimliyor. “Ra Karması” etkisindeki kişiler, ilk çakradan dokuzuncu çakraya kadar birçok aşamada negatif deneyimler yaşayarak enerjilerini dönüştürebiliyor.