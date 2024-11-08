Görüş Bildir
Haberler
Video
9 Dünya Rekoruna Sahip! Emekli Deniz Astsubayı ve Milli Sporcu Hayrettin Sönmez, Bir Erle Bilek Güreşi Yaptı

9 Dünya Rekoruna Sahip! Emekli Deniz Astsubayı ve Milli Sporcu Hayrettin Sönmez, Bir Erle Bilek Güreşi Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 15:55

İçerik Devam Ediyor

Emekli Deniz Astsubayı ve 9 Dünya Rekoru sahibi milli sporcu Hayrettin Sönmez, yaşının oldukça üzerinde bir performans sergiledi. 75 yaşında olmasına rağmen fiziksel gücünü koruyan ve rekorlar kırmaya devam eden Sönmez, son olarak bir erle bilek güreşi yaparak gündeme oturdu. Sönmez'in bu eşsiz performansı, hem gençlere hem de yaşıtlarına, sporun ve sağlıklı yaşamın yaştan bağımsız bir hedef olduğunu bir kez daha hatırlattı. 9 Geniuses Dünya Rekoru'nun sahibi olan Sönmez, daha önce 80 yaşında 42 kilometre maraton koşmayı ve 300 kg ağırlığı shoulder presste kaldırmayı hedeflediğini açıklamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde, genç bir erle karşı karşıya gelen milli sporcu, "Beni yenersen sana ayakkabı alacağım. Ben seni yenersem ömür boyu sigara içmeyeceksin, spor yapacaksın, Atatürk'ü seveceksin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, genç bir erle karşı karşıya gelen milli sporcu, "Beni yenersen sana ayakkabı alacağım. Ben seni yenersem ömür boyu sigara içmeyeceksin, spor yapacaksın, Atatürk'ü seveceksin" dedi.

Rakibine meydan okuyan Sönmez, saniyeler içinde galip gelerek hem fiziksel gücünü hem de karizmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rakibine meydan okuyan Sönmez, saniyeler içinde galip gelerek hem fiziksel gücünü hem de karizmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o anlar👇🎥

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın