9 Dünya Rekoruna Sahip! Emekli Deniz Astsubayı ve Milli Sporcu Hayrettin Sönmez, Bir Erle Bilek Güreşi Yaptı

Emekli Deniz Astsubayı ve 9 Dünya Rekoru sahibi milli sporcu Hayrettin Sönmez, yaşının oldukça üzerinde bir performans sergiledi. 75 yaşında olmasına rağmen fiziksel gücünü koruyan ve rekorlar kırmaya devam eden Sönmez, son olarak bir erle bilek güreşi yaparak gündeme oturdu. Sönmez'in bu eşsiz performansı, hem gençlere hem de yaşıtlarına, sporun ve sağlıklı yaşamın yaştan bağımsız bir hedef olduğunu bir kez daha hatırlattı. 9 Geniuses Dünya Rekoru'nun sahibi olan Sönmez, daha önce 80 yaşında 42 kilometre maraton koşmayı ve 300 kg ağırlığı shoulder presste kaldırmayı hedeflediğini açıklamıştı.