Türkiye'nin En Cimri 6 İli: Kayseri ve Trabzon Listede Zirvede!

Türkiye'nin en cimri illeri üzerine yapılan araştırmalara göre, bazı şehirler tutumluluklarıyla dikkat çekiyor. @genctg isimli TikTok hesabından paylaşılan bir videoda, Türkiye'nin en cimri altı ili sıralandı. Kayseri, yıllardır cimrilik ile özdeşleştirilen iller arasında başı çekse de, videoda bazı şaşırtıcı iller de yer aldı. Peki bu listede hangi iller var? Gelin beraber bakalım.