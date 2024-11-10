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Türkiye'nin En Cimri 6 İli: Kayseri ve Trabzon Listede Zirvede!

Türkiye'nin En Cimri 6 İli: Kayseri ve Trabzon Listede Zirvede!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 21:00

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Türkiye'nin en cimri illeri üzerine yapılan araştırmalara göre, bazı şehirler tutumluluklarıyla dikkat çekiyor. @genctg isimli TikTok hesabından paylaşılan bir videoda, Türkiye'nin en cimri altı ili sıralandı. Kayseri, yıllardır cimrilik ile özdeşleştirilen iller arasında başı çekse de, videoda bazı şaşırtıcı iller de yer aldı. Peki bu listede hangi iller var? Gelin beraber bakalım.

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Genç, arkadaşlarından ve kendi tecrübelerinden yola çıkarak en cimri illeri tahmin etmeye çalıştı. Trabzon, en cimri iller sıralamasında birinci sırada yer alırken Kayseri onu takip etti.

Genç, arkadaşlarından ve kendi tecrübelerinden yola çıkarak en cimri illeri tahmin etmeye çalıştı. Trabzon, en cimri iller sıralamasında birinci sırada yer alırken Kayseri onu takip etti.

Peki sizce bu liste doğru mu? Yorumlarda buluşalım!

Peki sizce bu liste doğru mu? Yorumlarda buluşalım!

İşte o 6 il👇🎥

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