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"Halloween'de New York Metrosuna Binmişsindir": Birbirinden Yaratıcı Kostümler Havada Uçuştu

"Halloween'de New York Metrosuna Binmişsindir": Birbirinden Yaratıcı Kostümler Havada Uçuştu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 18:42 Son Güncelleme: 10.11.2024 - 18:56

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Halloween, her yıl 31 Ekim’de kutlanan, korku ve eğlencenin iç içe geçtiği bir tatil olarak dünya çapında büyük ilgi görüyor. Kökeni İrlanda’daki eski bir Kelt festivaline dayanan bu özel gün, zamanla Amerika ve diğer ülkelerde büyük bir kutlama halini aldı. Korku film maratonlarının yapıldığı ve balkabağından oyulmuş yüzlerin sokaklarda görüldüğü Halloween, aynı zamanda renkli ve eğlenceli kostümlerle de dikkat çekiyor. Instagram kullanıcısı ise @zeynepiremdeniz, Halloween gecesinin renkli görüntülerini New York metrosunda paylaştığı bir video ile takipçileriyle buluşturdu. Birbirinden farklı ve eğlenceli kostümlerin havada uçuştuğu video beğeni topladı.

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"Halloween'de New York metrosuna binmişsindir" başlıklı videoda, metrodaki yolcuların yaratıcı ve eğlenceli kostümleri dikkat çekti.

"Halloween'de New York metrosuna binmişsindir" başlıklı videoda, metrodaki yolcuların yaratıcı ve eğlenceli kostümleri dikkat çekti.

Görmeye alışkın olmadığımız bu eğlenceli görüntüler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Görmeye alışkın olmadığımız bu eğlenceli görüntüler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

İşte o kostümler👇🎥

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