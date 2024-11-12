"Her Eve Böyle Bir Abi Lazım": Kız Kardeşini Date'e Hazırlayan Abi Sosyal Medyada Viral Oldu

Abi ve kız kardeş arasındaki bağ, genellikle eşsiz bir sıcaklık ve samimiyet taşır. Birbirlerine yaptıkları tatlı takılmalar ve aralarındaki sevimli atışmalar, ilişkiye keyifli bir renk katar. Sevimli abi kardeş ilişkisine örnek olacak nitelikteki video sosyal medyada viral oldu. Kardeşini date'e hazırlayan bir abi o anları kameraya aldı. Video, @nilayln isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Kardeşini date'e hazırlayan ilk abi olacağım” diyerek tatlı bir giriş yapan abi, kız kardeşine stil danışmanlığı yapmaya soyundu.
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Kardeşini hazırlarken genç kızın telefonunun çalması ve buluşacağı kişinin aramasıyla abi, “Biraz beklesin bence” diyerek esprili bir şekilde çıkıştı.
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