Gönülleri Fethettiler: Marmara Üniversitesi Öğrencilerinden Minik Yolcuya Sürpriz Şarkı

Gündemin yoğun olduğu günlerde yüzlerde gülümseme bırakan pozitif videolar içimizi ısıtıyor. Marmara Üniversitesi öğrencilerinin otobüste sergilediği bu hoş sürpriz de bunlardan biri. Yolculuk esnasında bir öğrenci, otobüste minik bir çocuğu fark edip arkadaşlarına “Çocuk var!” dedi ve tüm grup, minik yolcuya neşe katacak bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. Video bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler ise izlemeye değerdi...