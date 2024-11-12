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Gönülleri Fethettiler: Marmara Üniversitesi Öğrencilerinden Minik Yolcuya Sürpriz Şarkı

Gönülleri Fethettiler: Marmara Üniversitesi Öğrencilerinden Minik Yolcuya Sürpriz Şarkı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 16:12

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Gündemin yoğun olduğu günlerde yüzlerde gülümseme bırakan pozitif videolar içimizi ısıtıyor. Marmara Üniversitesi öğrencilerinin otobüste sergilediği bu hoş sürpriz de bunlardan biri. Yolculuk esnasında bir öğrenci, otobüste minik bir çocuğu fark edip arkadaşlarına “Çocuk var!” dedi ve tüm grup, minik yolcuya neşe katacak bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. Video bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler ise izlemeye değerdi...

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Bir anda hep bir ağızdan “Mini Mini Bir Kuş” şarkısını söylemeye başlayan gençler, hem çocuğun hem de diğer yolcuların yüzünde gülümsemeler bıraktı.

Bir anda hep bir ağızdan “Mini Mini Bir Kuş” şarkısını söylemeye başlayan gençler, hem çocuğun hem de diğer yolcuların yüzünde gülümsemeler bıraktı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, izleyen herkesin kalbini ısıttı ve gündemin kasvetli havasında küçük de olsa bir mutluluk anı yarattı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, izleyen herkesin kalbini ısıttı ve gündemin kasvetli havasında küçük de olsa bir mutluluk anı yarattı.

İşte o anlar👇📽️

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