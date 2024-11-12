İzmit'te Bir Halk Otobüsünde Uyuyakalan Genç, Gözlerini Açınca Neye Uğradığını Şaşırdı

Yoğun bir günün ardından toplu taşıma araçlarında uyuyakalmak birçok yolcunun başına gelen sıradan bir olaydır. Özellikle akşam saatlerinde otobüste oturacak bir yer bulunduğunda, kısa bir şekerleme yapmak çoğu yolcu için kaçınılmaz hale gelir. Ancak İzmit'te bir genç, uyuyakalma durumunu biraz abartarak oldukça ilginç bir deneyim yaşadı. TikTok'ta @iamfronzy kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç, özel halk otobüsünde yolculuk ederken yorgunluğun etkisiyle derin bir uykuya daldı. Otobüs şoförü ise onu fark etmeyip otobüsü park ederek indi.
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Tatlı uykusundan uyanıp boş bir otobüsle karşılaşan genç, gözlerini açtığında bomboş bir otobüsle karşılaşınca kısa süreli bir şok yaşadı.
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Otobüsten kendi çabasıyla çıkmayı başaran genç, bu ilginç deneyimini paylaşarak sosyal medyada birçok kullanıcıyı güldürdü.
İşte o anlar👇📽️
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