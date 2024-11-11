İbrahim Tatlıses Hayranlığıyla Tatlı Satan Mehmet Öner, Bursa Sokaklarında İlgi Odağı Oldu

Bursa'da yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Öner, İbrahim Tatlıses hayranlığını ilginç bir şekilde yaşatıyor. Öner, ünlü sanatçının fotoğraflarıyla süslediği seyyar el arabasında tatlı satarak geçimini sağlıyor. Sabahları açtığı tezgahında Tatlıses’in şarkılarını hoparlörle dinleten ve kendisi de söyleyen Öner, müziğin ritmiyle gelen müşterilere tatlı satıyor. Daha önce düğünlerde ve eğlence mekanlarında sahne alan Öner, altı aydır bu işi yapıyor. Yaşadığı deneyimi ise keyifle anlatıyor.