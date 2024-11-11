İbrahim Tatlıses Hayranlığıyla Tatlı Satan Mehmet Öner, Bursa Sokaklarında İlgi Odağı Oldu

Bursa'da yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Öner, İbrahim Tatlıses hayranlığını ilginç bir şekilde yaşatıyor. Öner, ünlü sanatçının fotoğraflarıyla süslediği seyyar el arabasında tatlı satarak geçimini sağlıyor. Sabahları açtığı tezgahında Tatlıses’in şarkılarını hoparlörle dinleten ve kendisi de söyleyen Öner, müziğin ritmiyle gelen müşterilere tatlı satıyor. Daha önce düğünlerde ve eğlence mekanlarında sahne alan Öner, altı aydır bu işi yapıyor. Yaşadığı deneyimi ise keyifle anlatıyor.
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Mehmet Öner, "Çocukluğumdan beri Tatlıses’e hayranım, çevremde de beni ona benzetiyorlar. El arabamda hem Tatlıses’in hem de benim fotoğraflarım var. Şarkıları çalıp söylerken insanlar keyifle dinliyor, ardından tatlı alıyorlar" diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.
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Öner’in bu sıradışı sunumu, hem Bursa halkının ilgisini çekiyor hem de onu esnaf arkadaşları arasında tanınan biri haline getiriyor.
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