İnegöl’de Çekirdek Çitleyip Çöpünü Yere Atan Gençler, Ceza Almamak İçin Kabukları Tek Tek Topladılar

İnegöl Belediyesi, çevreyi kirletenleri izlemek için 24 saat kamera sistemiyle denetim yapmaya devam ediyor. İnegöl'de çevre kirliliğiyle mücadele sürerken, parkta çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan gençler, belediye kameraları sayesinde tespit edildi. Durumu gören belediye çalışanları, zabıta ekiplerini olay yerine sevk etti. Ekiplerin aniden karşısında beliriverdiğini gören gençler, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. O anlar, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından sosyal medyada paylaşıldı.