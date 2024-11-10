Gerçek Arka Sokaklar Anı Yaşandı! Kurye ve Polis El Ele Verip Aracı Kovaladı

Türkiye'de sıra dışı olaylara bir yenisi daha eklendi! Bir paket servis kuryesi, görevini yaparken bir anda kendisini aksiyon dolu bir kovalamacanın ortasında buldu. Görev başındaki kurye, polislerin bir aracı kovaladığını fark ettiğinde hiç tereddüt etmeden yardım etmeye karar verdi. Kurye, bir anda kendini popüler dizi 'Arka Sokaklar'ın karakterlerinden Hüsnü Çoban gibi hissetti. Olay, kuryenin motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerle anbean kaydedildi.