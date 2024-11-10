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Gerçek Arka Sokaklar Anı Yaşandı! Kurye ve Polis El Ele Verip Aracı Kovaladı

Gerçek Arka Sokaklar Anı Yaşandı! Kurye ve Polis El Ele Verip Aracı Kovaladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 21:50

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Türkiye'de sıra dışı olaylara bir yenisi daha eklendi! Bir paket servis kuryesi, görevini yaparken bir anda kendisini aksiyon dolu bir kovalamacanın ortasında buldu. Görev başındaki kurye, polislerin bir aracı kovaladığını fark ettiğinde hiç tereddüt etmeden yardım etmeye karar verdi. Kurye, bir anda kendini popüler dizi 'Arka Sokaklar'ın karakterlerinden Hüsnü Çoban gibi hissetti. Olay, kuryenin motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerle anbean kaydedildi.

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Polis ekipleri, kaçan aracı takip ederken kuryeye "Önünü kes!" şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu sıradışı teklifi geri çevirmeyen kurye, motosikletiyle peşlerine düştü ve bir süre polisle beraber kaçan aracı yakalamaya çalıştı.

Polis ekipleri, kaçan aracı takip ederken kuryeye "Önünü kes!" şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu sıradışı teklifi geri çevirmeyen kurye, motosikletiyle peşlerine düştü ve bir süre polisle beraber kaçan aracı yakalamaya çalıştı.

Ne yazık ki, polis ve kurye iş birliği sonuç veremedi ve takip edilen araç gözden kaybolmayı başardı.

Ne yazık ki, polis ve kurye iş birliği sonuç veremedi ve takip edilen araç gözden kaybolmayı başardı.

İşte o ilginç anlar👇🎥

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