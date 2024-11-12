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Marmaray’ın Meşhur Durak Sesini Birebir Taklit Eden Genç Kız, İstanbulluları Adeta Uzun Bir Yolculuğa Çıkardı

Marmaray’ın Meşhur Durak Sesini Birebir Taklit Eden Genç Kız, İstanbulluları Adeta Uzun Bir Yolculuğa Çıkardı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 18:31

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Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız veya sık sık ziyaret ediyorsanız, mutlaka Marmaray'a binmişsinizdir. Marmaray hattında her durakta “Bir sonraki durak...” diye başlayan kadın sesi, İstanbul’daki yolcular için adeta bir simge haline gelmiş durumda. Özellikle uzun yolculuklarda zihinlerde yankı yapan bu ses, bazen rüyalara bile girebiliyor. İstanbul’da toplu taşıma kullanan herkesin hafızasında yer etmiş o meşhur ses, bir TikTok kullanıcısı tarafından taklit edildi. TikTok kullanıcısı, bu sesi öylesine başarılı bir şekilde taklit etti ki, sesi duyan İstanbul halkı kendilerini aniden Marmaray'da gibi hissetti.

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Marmaray hattındaki Halkalı durağında duyulan sesi taklit eden genç kız, sesin tonlamaları ve kelimeleriyle neredeyse birebir uyum sağlayarak izleyenleri şaşkına çevirdi.

Marmaray hattındaki Halkalı durağında duyulan sesi taklit eden genç kız, sesin tonlamaları ve kelimeleriyle neredeyse birebir uyum sağlayarak izleyenleri şaşkına çevirdi.

Genç kızın taklidi, İstanbulluları adeta uzun bir Marmaray yolculuğuna ışınladı.

Genç kızın taklidi, İstanbulluları adeta uzun bir Marmaray yolculuğuna ışınladı.

İşte o meşhur ses👇📽️

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