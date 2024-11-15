Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencileri, İlk Stajyer Maaşlarıyla Neler Yaptı?

Denizcilik sektörü, gençlerin kariyer yolculuklarına başladığı, özellikle Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin gemi kaptanlığı gibi prestijli mesleklerde ilerlediği bir alan. Bu öğrenciler, okullarındaki son sınıfta büyük bir heyecanla stajlarına başlıyor ve staj döneminin sonunda aldıkları maaşla bir nevi meslek hayatlarının ilk maddi kazancını elde ediyorlar. İlk maaşını almanın heyecanı da büyüktür tabii... Peki, bu öğrenciler ilk maaşlarını nasıl harcadılar? Bir öğrenci, arkadaşlarında ilk maaşlarıyla ne yaptıklarını sordu ve işte sonuçlar 👇