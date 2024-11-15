Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencileri, İlk Stajyer Maaşlarıyla Neler Yaptı?

Denizcilik sektörü, gençlerin kariyer yolculuklarına başladığı, özellikle Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin gemi kaptanlığı gibi prestijli mesleklerde ilerlediği bir alan. Bu öğrenciler, okullarındaki son sınıfta büyük bir heyecanla stajlarına başlıyor ve staj döneminin sonunda aldıkları maaşla bir nevi meslek hayatlarının ilk maddi kazancını elde ediyorlar. İlk maaşını almanın heyecanı da büyüktür tabii... Peki, bu öğrenciler ilk maaşlarını nasıl harcadılar? Bir öğrenci, arkadaşlarında ilk maaşlarıyla ne yaptıklarını sordu ve işte sonuçlar 👇
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Öğrencilerden bazıları tercihini ülke ülke gezmekten yana kullanırken, bazıları ise tüm parasını ailesine verdiğini söyledi.
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Videoyu çeken öğrenci, ilk maaşıyla araba aldığını belirtirken, stajdan kazandıkları parayla şaşkınlık yaratan öğrenciler, birçok sosyal medya kullanıcısını gemi kaptanı olmaya teşvik etti.
Stajyer maaşları ile şaşkınlık yaratan öğrenciler 👇📽️
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