onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencileri, İlk Stajyer Maaşlarıyla Neler Yaptı?

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencileri, İlk Stajyer Maaşlarıyla Neler Yaptı?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 14:44

İçerik Devam Ediyor

Denizcilik sektörü, gençlerin kariyer yolculuklarına başladığı, özellikle Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin gemi kaptanlığı gibi prestijli mesleklerde ilerlediği bir alan. Bu öğrenciler, okullarındaki son sınıfta büyük bir heyecanla stajlarına başlıyor ve staj döneminin sonunda aldıkları maaşla bir nevi meslek hayatlarının ilk maddi kazancını elde ediyorlar. İlk maaşını almanın heyecanı da büyüktür tabii... Peki, bu öğrenciler ilk maaşlarını nasıl harcadılar? Bir öğrenci, arkadaşlarında ilk maaşlarıyla ne yaptıklarını sordu ve işte sonuçlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Öğrencilerden bazıları tercihini ülke ülke gezmekten yana kullanırken, bazıları ise tüm parasını ailesine verdiğini söyledi.

Öğrencilerden bazıları tercihini ülke ülke gezmekten yana kullanırken, bazıları ise tüm parasını ailesine verdiğini söyledi.

Videoyu çeken öğrenci, ilk maaşıyla araba aldığını belirtirken, stajdan kazandıkları parayla şaşkınlık yaratan öğrenciler, birçok sosyal medya kullanıcısını gemi kaptanı olmaya teşvik etti.

Videoyu çeken öğrenci, ilk maaşıyla araba aldığını belirtirken, stajdan kazandıkları parayla şaşkınlık yaratan öğrenciler, birçok sosyal medya kullanıcısını gemi kaptanı olmaya teşvik etti.

Stajyer maaşları ile şaşkınlık yaratan öğrenciler 👇📽️

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın