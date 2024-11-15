KPSS Mülakatında Elenen Öğretmen Adayı Tepki Gösterdi: "Mülakatta 3'te 3 Yaptım"

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) mülakatları, son dönemde geniş bir tartışmanın odağı haline geldi. Sınavlarda yüksek puan alan bazı adayların, mülakatlarda düşük puanlarla elenmesi, sürecin ne kadar adil olduğu konusunda soru işaretleri doğurdu. Adaylar, mülakatların şeffaf bir şekilde ve liyakata dayalı bir biçimde yapılmasını talep ederken, sosyal medyada da tepkiler büyüdü. Bir öğretmen adayı, mülakatta 3’te 3 yaptığı halde neden düşük puan aldığını sorgulayarak tepkisini dile getirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.