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KPSS Mülakatında Elenen Öğretmen Adayı Tepki Gösterdi: "Mülakatta 3'te 3 Yaptım"

KPSS Mülakatında Elenen Öğretmen Adayı Tepki Gösterdi: "Mülakatta 3'te 3 Yaptım"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 14:07

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) mülakatları, son dönemde geniş bir tartışmanın odağı haline geldi. Sınavlarda yüksek puan alan bazı adayların, mülakatlarda düşük puanlarla elenmesi, sürecin ne kadar adil olduğu konusunda soru işaretleri doğurdu. Adaylar, mülakatların şeffaf bir şekilde ve liyakata dayalı bir biçimde yapılmasını talep ederken, sosyal medyada da tepkiler büyüdü.  Bir öğretmen adayı, mülakatta 3’te 3 yaptığı halde neden düşük puan aldığını sorgulayarak tepkisini dile getirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Mülakatta elenen öğretmen adayı, “Bana neden 1 puan bile verilmedi? Mülakatta 3’te 3 yaptım, üniversiteden dereceyle mezun oldum, babasını vermiş bir şehit kızı olarak bu ülkeye hizmet etmeye hazır olduğum halde, ben neden 0,5 puan hak ettim?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mülakatta elenen öğretmen adayı, “Bana neden 1 puan bile verilmedi? Mülakatta 3’te 3 yaptım, üniversiteden dereceyle mezun oldum, babasını vermiş bir şehit kızı olarak bu ülkeye hizmet etmeye hazır olduğum halde, ben neden 0,5 puan hak ettim?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Adayın sözleri, mülakat sistemine dair tartışmaları yeniden güneme taşıdı.

Adayın sözleri, mülakat sistemine dair tartışmaları yeniden güneme taşıdı.

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