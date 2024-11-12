Yangın Trajedisinde Hayatını Kaybeden 5 Küçük Kardeş Hakkında Konuşan Ece Üner'den Yüreklere Oturacak Sözler

Pazartesi akşamı İzmir'de çıkan yangında 5 kardeşin yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi derinden sarstı. Ece Üner, Halk Ana Haber bültenine bu acı haberi anarak başladı. Üner, 'Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz' diyerek sorunun derinliğine dikkat çekti. #SahipÇık etiketiyle başlattığı ana haberde, bu kaybın sadece 5 çocuğun kaybı değil, aynı zamanda Türkiye'deki derin yoksulluk ve ihmalin bir sonucu olduğunu vurguladı.