Yangın Trajedisinde Hayatını Kaybeden 5 Küçük Kardeş Hakkında Konuşan Ece Üner'den Yüreklere Oturacak Sözler

Pazartesi akşamı İzmir'de çıkan yangında 5 kardeşin yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi derinden sarstı. Ece Üner, Halk Ana Haber bültenine bu acı haberi anarak başladı. Üner, 'Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz' diyerek sorunun derinliğine dikkat çekti. #SahipÇık etiketiyle başlattığı ana haberde, bu kaybın sadece 5 çocuğun kaybı değil, aynı zamanda Türkiye'deki derin yoksulluk ve ihmalin bir sonucu olduğunu vurguladı.
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Acı haber hakkında konuşan Ece Üner, yangının meydana geldiği Cumhuriyet Mahallesi için "Hani Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi? Ama onlar kimsesizlerin kimsesizce gittiği bir halde aramızdan ayrıldılar" diyerek acısını dile getirdi.
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Üner, Türk bayrağının asılı olduğu alanda yaşanan bu üzücü olayla ilgili "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar diyorduk ama koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamadık." diye konuştu.
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