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Yangın Trajedisinde Hayatını Kaybeden 5 Küçük Kardeş Hakkında Konuşan Ece Üner'den Yüreklere Oturacak Sözler

Yangın Trajedisinde Hayatını Kaybeden 5 Küçük Kardeş Hakkında Konuşan Ece Üner'den Yüreklere Oturacak Sözler

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 20:16

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Pazartesi akşamı İzmir'de çıkan yangında 5 kardeşin yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi derinden sarstı. Ece Üner, Halk Ana Haber bültenine bu acı haberi anarak başladı. Üner, 'Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz' diyerek sorunun derinliğine dikkat çekti. #SahipÇık etiketiyle başlattığı ana haberde, bu kaybın sadece 5 çocuğun kaybı değil, aynı zamanda Türkiye'deki derin yoksulluk ve ihmalin bir sonucu olduğunu vurguladı.

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Acı haber hakkında konuşan Ece Üner, yangının meydana geldiği Cumhuriyet Mahallesi için "Hani Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi? Ama onlar kimsesizlerin kimsesizce gittiği bir halde aramızdan ayrıldılar" diyerek acısını dile getirdi.

Acı haber hakkında konuşan Ece Üner, yangının meydana geldiği Cumhuriyet Mahallesi için "Hani Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi? Ama onlar kimsesizlerin kimsesizce gittiği bir halde aramızdan ayrıldılar" diyerek acısını dile getirdi.

Üner, Türk bayrağının asılı olduğu alanda yaşanan bu üzücü olayla ilgili "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar diyorduk ama koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamadık." diye konuştu.

Üner, Türk bayrağının asılı olduğu alanda yaşanan bu üzücü olayla ilgili "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar diyorduk ama koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamadık." diye konuştu.

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