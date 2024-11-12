AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş İçin Açıklama

İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş kardeş, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrasında hayatını kaybetmişti. Çocukların babasının cezaevinde olduğu, annenin ise topladığı hurdaların parasını almak için evden çıktığı öğrenilmişti. Yaşanan korkunç olay sonrasında anne gözaltına alındı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aileye 18 kez ziyarette bulunduğu da kayıtlarda yer almıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaşanan korkunç olayın sebebiyle olarak zorlu yaşam koşullarını gösteren CHP’li vekillere “Siz de dönüp dolaşıp olayı paraya bağlıyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.