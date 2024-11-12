AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş İçin Açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş İçin Açıklama
İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş kardeş, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrasında hayatını kaybetmişti. Çocukların babasının cezaevinde olduğu, annenin ise topladığı hurdaların parasını almak için evden çıktığı öğrenilmişti. Yaşanan korkunç olay sonrasında anne gözaltına alındı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aileye 18 kez ziyarette bulunduğu da kayıtlarda yer almıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaşanan korkunç olayın sebebiyle olarak zorlu yaşam koşullarını gösteren CHP’li vekillere “Siz de dönüp dolaşıp olayı paraya bağlıyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.
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Dün akşam saatlerinde İzmir’in Selçuk ilçesinde bir gecekonduda başlayan yangın sonrasında, en büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş hayatını kaybetmişti.
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Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurdacıdan topladığı hurdaların parasını almaya gittiği ortaya çıktı. Anne olay sonrasında gözaltına alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aileye maddi yardım yaptığı, 18 kez aile ziyaretinde bulunduğu ve ailenin çocukları devlet korumasına vermek istemediği ortaya çıkmıştı.
5 küçük kardeşin feci ölümü Meclis gündemine de geldi. Muhalefet milletvekilleri, yaşanan korkunç olayın sebebinin zorlu yaşam koşullarını söyleyerek ve AK Parti’ye tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise olayın tek sebebinin maddi olmadığını ifade etti ve muhalefet temsilcilerine “Sizde dönüp dolaşıp her olayı paraya bağlıyorsunuz” cevabını verdi.
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