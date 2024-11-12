İzmir’de 5 Kardeşin Öldüğü Yangında Anne Serbest Kaldı: Baba Neden Cezaevinde?
İzmir’de 5 Kardeşin Öldüğü Yangında Anne Serbest Kaldı: Baba Neden Cezaevinde?
İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangında en büyüğü 5 yaşındaki beş kardeş hayatını kaybetmişti. Çocuklarını evde bırakarak topladığı hurdaların parasını almak için hurdacıya giden anne olayla ilgili gözaltına alındı. Anne, adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest kaldı. Hayatını kaybeden 5 çocuğun babasının ise cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. ODA TV’de yer alan habere göre, baba Hakan Akcan uyuşturucu kullanma ve satışı sebebiyle cezaevindeymiş. Ayrıca annenin çeşitli suçlardan suç kaydı varmış.
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İzmir’de beş küçük çocuğun elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın sonrasında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu.
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1 yaşındaki Aras Bulut , 2 yaşındaki Masal Işık, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes isimli kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.
Gözaltına alınan kardeşlerin annesi Melisa Akcan, mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Hayatını kaybeden kardeşlerin babasının ise cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.
ODA TV’de yer alan habere göre; 43 yaşındaki baba Hakan Akcan’ın Selçuk ilçesinin yerlilerinden olduğu, uyuşturucu kullanımı, satışı ve daha birçok suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.
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Ayrıca anne Melisa Akcan’ın da birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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