İzmir’de 5 Kardeşin Öldüğü Yangında Anne Serbest Kaldı: Baba Neden Cezaevinde?

İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangında en büyüğü 5 yaşındaki beş kardeş hayatını kaybetmişti. Çocuklarını evde bırakarak topladığı hurdaların parasını almak için hurdacıya giden anne olayla ilgili gözaltına alındı. Anne, adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest kaldı. Hayatını kaybeden 5 çocuğun babasının ise cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. ODA TV’de yer alan habere göre, baba Hakan Akcan uyuşturucu kullanma ve satışı sebebiyle cezaevindeymiş. Ayrıca annenin çeşitli suçlardan suç kaydı varmış.