1538 Liralık Elektrik Faturası Rizeli Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Banyo Yapmayalım mı, Abdest Almayalım mı?"
1538 Liralık Elektrik Faturası Rizeli Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Banyo Yapmayalım mı, Abdest Almayalım mı?"
Son dönemde artan enerji maliyetleri, vatandaşların bütçelerini ciddi şekilde zorlamaya devam ediyor. Yükselen faturalar, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir sıkıntı haline geldi. Rize'de yaşayan bir vatandaş, 1538 liralık elektrik faturasıyla karşılaşınca tepkisini dile getirdi. Bu yüksek tutarın tüketimle orantılı olmadığını savunan vatandaş, yaşanan duruma esprili bir şekilde isyan etti. Rizeli vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Vatandaş, fatura bedelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Evde şofben var mı diye soruyorlar. 50 milyon dolara uzaya adam gönderdiğimiz çağda banyo yapmayalım mı, abdest almayalım mı? İnsanı dinden imandan çıkardınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Kendisi ve ailesinin fatura tutarını haklı çıkaracak bir tüketim yapmadığını belirten Rizeli vatandaş, esprili bir dille, "Bu faturanın böyle olması için 2-3 tane yeni gelin lazım. Evde anam, iki abim, ben. Biz bekar, rahibe gibi insanlarız" ifadelerini kullandı.
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fatih ve abdulhamit ironi degilse, sen hak ediyorsun kardesim.
Evde yeni gelin mi var 😂 Rahibe gibi adamlariz hdhdhdh😂
Uiiyy haçan oyini çime verdun da