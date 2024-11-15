1538 Liralık Elektrik Faturası Rizeli Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Banyo Yapmayalım mı, Abdest Almayalım mı?"

Son dönemde artan enerji maliyetleri, vatandaşların bütçelerini ciddi şekilde zorlamaya devam ediyor. Yükselen faturalar, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir sıkıntı haline geldi. Rize'de yaşayan bir vatandaş, 1538 liralık elektrik faturasıyla karşılaşınca tepkisini dile getirdi. Bu yüksek tutarın tüketimle orantılı olmadığını savunan vatandaş, yaşanan duruma esprili bir şekilde isyan etti. Rizeli vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.