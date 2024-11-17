Mauro Icardi'ye Bir Şok Daha: L-Gante ile Wanda Nara Sahnede Öpüştü!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yle olan ilişkisini sonlandıran Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile başlayan ilişkisini, sevgilisinin sahnesinde bir kez daha gösterdi. L-Gante'nin sahneye çıkardığı Nara, bir süre şarkıya eşlik ettikten sonra sahnede sevgilisiyle öpüştü. Sosyal medyada gündem olan görüntülere çok sayıda tepki geldi.
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2014 yılında evlenen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.
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10 yıl süren evliliklerinde 3 çocuk sahibi olan çiftin evlilikleri olduğu kadar ayrılıkları da tartışmaları beraberinde gedirdi. Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile olan ilişkisi sosyal medyanın gündeminden düşmezken, Icardi'nin bu durumu hoş karşılamadığı söylentileri yayıldı.
Son olarak sevgilisi L-Gante'nin sahnesinde görüntülenen Nara, sahnede bir süre şarkıya eşlik ettikten sonra L-Gante ile öpüştü.
İşte o görüntüler; 🎥
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