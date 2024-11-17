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Mauro Icardi'ye Bir Şok Daha: L-Gante ile Wanda Nara Sahnede Öpüştü!

Mauro Icardi'ye Bir Şok Daha: L-Gante ile Wanda Nara Sahnede Öpüştü!

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
17.11.2024 - 18:39

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yle olan ilişkisini sonlandıran Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile başlayan ilişkisini, sevgilisinin sahnesinde bir kez daha gösterdi. L-Gante'nin sahneye çıkardığı Nara, bir süre şarkıya eşlik ettikten sonra sahnede sevgilisiyle öpüştü. Sosyal medyada gündem olan görüntülere çok sayıda tepki geldi. 

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2014 yılında evlenen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

2014 yılında evlenen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

10 yıl süren evliliklerinde 3 çocuk sahibi olan çiftin evlilikleri olduğu kadar ayrılıkları da tartışmaları beraberinde gedirdi. Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile olan ilişkisi sosyal medyanın gündeminden düşmezken, Icardi'nin bu durumu hoş karşılamadığı söylentileri yayıldı.

10 yıl süren evliliklerinde 3 çocuk sahibi olan çiftin evlilikleri olduğu kadar ayrılıkları da tartışmaları beraberinde gedirdi. Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile olan ilişkisi sosyal medyanın gündeminden düşmezken, Icardi'nin bu durumu hoş karşılamadığı söylentileri yayıldı.

Son olarak sevgilisi L-Gante'nin sahnesinde görüntülenen Nara, sahnede bir süre şarkıya eşlik ettikten sonra L-Gante ile öpüştü.

Son olarak sevgilisi L-Gante'nin sahnesinde görüntülenen Nara, sahnede bir süre şarkıya eşlik ettikten sonra L-Gante ile öpüştü.

İşte o görüntüler; 🎥

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