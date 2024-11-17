Mauro Icardi'ye Bir Şok Daha: L-Gante ile Wanda Nara Sahnede Öpüştü!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yle olan ilişkisini sonlandıran Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile başlayan ilişkisini, sevgilisinin sahnesinde bir kez daha gösterdi. L-Gante'nin sahneye çıkardığı Nara, bir süre şarkıya eşlik ettikten sonra sahnede sevgilisiyle öpüştü. Sosyal medyada gündem olan görüntülere çok sayıda tepki geldi.