Şüphelenen Tüketici Test Yaptı: "100% Pamuk" Etiketi Olan Tişörtün Kumaşı Bambaşka Çıktı

Alışveriş sırasında tekstil ürünlerinin materyal bilgisi, tüketicilerin en çok önem verdiği detaylardan biri. Pamuklu ürünlerin, cilt sağlığı ve rahat kullanım açısından daha uygun olduğu sıkça vurgulanıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video, tekstil ürünlerinin etiketlerinde yazan materyal bilgilerinin her zaman doğru olmadığını gözler önüne serdi. Videoda, bir tişörtün etiketindeki '100% pamuk' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede yayılarak tüketicilerden tepki topladı.