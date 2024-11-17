CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler Semt Pazarı’nda Tezgahın Başına Geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler Semt Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. Pazarcı önlüğünü giyen ve bir tezgahta lahana satışı yapan Özel, esnafla sohbet edip halkın sorunlarını dinledi. Özgür Özel'in gündeme dair en dikkat çeken açıklamalarından biri asgari ücret üzerine olmuştu. Ziyaret sırasında, artan yaşam maliyetleri ve pahalılık konularına değindi. Pazarcılar ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, pazar yerinde fiyat artışlarının nasıl hissedildiğini birinci ağızdan dinledi.