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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler Semt Pazarı’nda Tezgahın Başına Geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler Semt Pazarı’nda Tezgahın Başına Geçti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 20:31

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler Semt Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. Pazarcı önlüğünü giyen ve bir tezgahta lahana satışı yapan Özel, esnafla sohbet edip halkın sorunlarını dinledi. Özgür Özel'in gündeme dair en dikkat çeken açıklamalarından biri asgari ücret üzerine olmuştu. Ziyaret sırasında, artan yaşam maliyetleri ve pahalılık konularına değindi. Pazarcılar ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, pazar yerinde fiyat artışlarının nasıl hissedildiğini birinci ağızdan dinledi.

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Pazarcı önlüğü giyerek tezgahın arkasına geçen Özgür Özel, lahana satışı yaparak hem esnafla hem de halkla keyifli diyaloglar kurdu.

Pazarcı önlüğü giyerek tezgahın arkasına geçen Özgür Özel, lahana satışı yaparak hem esnafla hem de halkla keyifli diyaloglar kurdu.

Vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkilerle dikkat çeken Özel, pazar yerinde fiyat artışlarının nasıl hissedildiğini birinci ağızdan dinledi.

Vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkilerle dikkat çeken Özel, pazar yerinde fiyat artışlarının nasıl hissedildiğini birinci ağızdan dinledi.

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