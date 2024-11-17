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Kadınların Cilt Sorunlarının Sebebi Erkeklerin Sakalları Olabilir mi?

Kadınların Cilt Sorunlarının Sebebi Erkeklerin Sakalları Olabilir mi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 22:05

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Cilt bakımı, özellikle kadınlar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Ancak, tüm bakım adımlarına rağmen cildinizde sivilce oluşuyorsa sebebi sizi şaşırtabilir. @seliiinbayraktar isimli bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı video ile dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, kadınların yüzündeki sivilcelerin sebebi erkeklerin sakalları olabilir. Sosyal medya kullanıcısının yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

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Paylaşıma göre, yapılan bazı araştırmalar, erkeklerin sakallarının yeterince temizlenmediğinde bakteri taşıyabileceğini ve bu durumun kadınların yüzünde sivilcelenmeye yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Paylaşıma göre, yapılan bazı araştırmalar, erkeklerin sakallarının yeterince temizlenmediğinde bakteri taşıyabileceğini ve bu durumun kadınların yüzünde sivilcelenmeye yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Sosyal medya kullanıcısı, sakallı erkeklerle temas edildiğinde, özellikle sarıldığınızda veya yüzünüze dokunduğunda, ciltte sivilce oluşma ihtimalinin arttığı ifade etti.

Sosyal medya kullanıcısı, sakallı erkeklerle temas edildiğinde, özellikle sarıldığınızda veya yüzünüze dokunduğunda, ciltte sivilce oluşma ihtimalinin arttığı ifade etti.

Videonun tamamı için👇📽️

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