Bitecek Sanıyorsunuz Ama Bitmiyor: Şimdi de Bir İçerik Üreticisi Dubai Çikolatalı Parfüm Yaptı

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana adını duymadığımız tek bir an olmayan Dubai çikolatası, hala popülerliğini koruyor. İlk çıktığında tüm keşfetimiz Dubai çikolatası tadım videolarıyla doluydu. Şimdiyse Dubai çikolatası alternatifleriyle dolu. Hamsilisini de gördük, kuru fasulyesini de. Aklımıza gelmeyen binlerce çeşidi içerik üreticileri tarafından videolara konu oldu. Parfüm yapım videolarıyla bilinen @ege.fragrance adlı Instagram kullanıcısı da akımı kaçırmadı.