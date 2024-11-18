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Bitecek Sanıyorsunuz Ama Bitmiyor: Şimdi de Bir İçerik Üreticisi Dubai Çikolatalı Parfüm Yaptı

Bitecek Sanıyorsunuz Ama Bitmiyor: Şimdi de Bir İçerik Üreticisi Dubai Çikolatalı Parfüm Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 10:54

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Piyasaya sürüldüğü günden bu yana adını duymadığımız tek bir an olmayan Dubai çikolatası, hala popülerliğini koruyor. İlk çıktığında tüm keşfetimiz Dubai çikolatası tadım videolarıyla doluydu. Şimdiyse Dubai çikolatası alternatifleriyle dolu. Hamsilisini de gördük, kuru fasulyesini de. Aklımıza gelmeyen binlerce çeşidi içerik üreticileri tarafından videolara konu oldu. Parfüm yapım videolarıyla bilinen @ege.fragrance adlı Instagram kullanıcısı da akımı kaçırmadı.

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Dubai çikolatalı parfüm yapan içerik üreticisine yorumlarda tepki geldi.

Dubai çikolatalı parfüm yapan içerik üreticisine yorumlarda tepki geldi.

Artık Dubai çikolatasının adını duymaya sabrımız kalmadı gibi görünüyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Artık Dubai çikolatasının adını duymaya sabrımız kalmadı gibi görünüyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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