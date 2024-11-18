Markaların Advent Calendar’ı Yerine Sevgilisine Elleriyle Hediye Hazırlayan Adam İmrendirdi

Yıl sonuna doğru yaklaşırken birçok markanın advent calendar’larını yani yılbaşına özel sürpriz paketlerini görüyoruz. Biliyorsunuz ki bir şey moda olunca da tüm sosyal medya platformlarında kolaylıkla yer edinebiliyor. Hal böyle olunca birkaç gündür her video kaydırışta içerik üreticilerinin advent calendar kutu açılımı videoları yaptığını görür olduk. Ancak içlerinden biri ne bir markaya aitti ne de biçilebilecek pahaya sahipti. Bir genç, kız arkadaşı için sürpriz paketi kendi elleriyle hazırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçtiği kutuyu kesti biçti derken, aldığı hediyeleri tek tek kutudaki çekmecelere yerleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Böylelikle gördüğümüz tüm advent calendar’ları sollamıştı. İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın