Markaların Advent Calendar’ı Yerine Sevgilisine Elleriyle Hediye Hazırlayan Adam İmrendirdi

Yıl sonuna doğru yaklaşırken birçok markanın advent calendar’larını yani yılbaşına özel sürpriz paketlerini görüyoruz. Biliyorsunuz ki bir şey moda olunca da tüm sosyal medya platformlarında kolaylıkla yer edinebiliyor. Hal böyle olunca birkaç gündür her video kaydırışta içerik üreticilerinin advent calendar kutu açılımı videoları yaptığını görür olduk. Ancak içlerinden biri ne bir markaya aitti ne de biçilebilecek pahaya sahipti. Bir genç, kız arkadaşı için sürpriz paketi kendi elleriyle hazırladı.