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"Anneanne Perdesi" Çılgınlığı Sebebiyle İşleri Aksayan Bir Antikacı İsyan Etti: "Bizi Aramayın"

"Anneanne Perdesi" Çılgınlığı Sebebiyle İşleri Aksayan Bir Antikacı İsyan Etti: "Bizi Aramayın"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 22:55

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Son günlerde sosyal medyada ve alışveriş sitelerinde 'anneanne perdesi' olarak bilinen nostaljik perdeler, astronomik fiyatlarla satışa sunulmaya başladı. Antika olarak değerlendirilen bu perdelerin 750 bin liraya kadar alıcı bulduğuna dair haberler yayıldı. Ellerindeki eski perdelerin de bu kadar değerli olabileceğini düşünen birçok kişi, antikacıların yolunu tuttu. Ancak işler, perde sahiplerinin düşündüğü gibi gelişmedi. Bir antikacı, gelen yoğun talepten dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

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Bir antikacı, "anneanne perdesi" çılgınlığının artık işlerini aksatacak boyuta geldiğini belirterek sitem etti.

Bir antikacı, "anneanne perdesi" çılgınlığının artık işlerini aksatacak boyuta geldiğini belirterek sitem etti.

“Bu tüller para etmiyor, bizi aramayın. Bıktık usandık artık,” diyen antikacı, sosyal medyada yayılan abartılı fiyatların insanları yanılttığını vurguladı.

“Bu tüller para etmiyor, bizi aramayın. Bıktık usandık artık,” diyen antikacı, sosyal medyada yayılan abartılı fiyatların insanları yanılttığını vurguladı.

“Mağazamızda zor sattığımız ürünü fahiş fiyatlara koyan insanlar var. Lütfen bu haberlere itimat etmeyin, kesinlikle bu tüller para etmiyor. İşimizi yapamaz hale geldik, artık yeter diyoruz,” ifadelerini kullandı.

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