"Anneanne Perdesi" Çılgınlığı Sebebiyle İşleri Aksayan Bir Antikacı İsyan Etti: "Bizi Aramayın"

Son günlerde sosyal medyada ve alışveriş sitelerinde 'anneanne perdesi' olarak bilinen nostaljik perdeler, astronomik fiyatlarla satışa sunulmaya başladı. Antika olarak değerlendirilen bu perdelerin 750 bin liraya kadar alıcı bulduğuna dair haberler yayıldı. Ellerindeki eski perdelerin de bu kadar değerli olabileceğini düşünen birçok kişi, antikacıların yolunu tuttu. Ancak işler, perde sahiplerinin düşündüğü gibi gelişmedi. Bir antikacı, gelen yoğun talepten dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.
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Bir antikacı, "anneanne perdesi" çılgınlığının artık işlerini aksatacak boyuta geldiğini belirterek sitem etti.
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“Bu tüller para etmiyor, bizi aramayın. Bıktık usandık artık,” diyen antikacı, sosyal medyada yayılan abartılı fiyatların insanları yanılttığını vurguladı.
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