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En Kötü Anılarınızla Kapışacak O Video: Mekanda Yanlışlıkla Havai Fişek Patlatan Kızların Utanç Dolu Anları

En Kötü Anılarınızla Kapışacak O Video: Mekanda Yanlışlıkla Havai Fişek Patlatan Kızların Utanç Dolu Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 09:30

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Sizlerin de muhakkak “Keşke yaşanmasaydı” dediğiniz birkaç anınız vardır. Özellikle kalabalık ortamlarda yaşanan talihsizlikler, hele ki sosyal anksiyete durumu varsa insanın gözünü kapattığı her an gözünün önüne geliyor. İşte şimdi başına gelen talihsiz olay için böyle düşünen kızların bir videosuyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz…

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Doğum günü kutlaması için çok sevdikleri mekanda bir araya gelen kız arkadaş grubu maytap yakacaklarını düşünüyorlardı ancak o bir havai fişekti.

Doğum günü kutlaması için çok sevdikleri mekanda bir araya gelen kız arkadaş grubu maytap yakacaklarını düşünüyorlardı ancak o bir havai fişekti.

Havai fişeğin patlamasıyla tüm gözler onların üzerine dönmüştü. Herhangi bir kaza atlamamışlardı ancak mağaza müdüründen sert bir uyarı almaları bile onlara yetmişti.

Havai fişeğin patlamasıyla tüm gözler onların üzerine dönmüştü. Herhangi bir kaza atlamamışlardı ancak mağaza müdüründen sert bir uyarı almaları bile onlara yetmişti.

İşte o anlar 👇

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