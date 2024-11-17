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İnsanlık Tarihini Yeniden Yazdıran Karahantepe, Göbeklitepe’yi Geride Bırakabilir Mi?

İnsanlık Tarihini Yeniden Yazdıran Karahantepe, Göbeklitepe’yi Geride Bırakabilir Mi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 00:55

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Şanlıurfa'nın 60 kilometre doğusunda yer alan Karahantepe, insanlık tarihinin bilinen sınırlarını zorlayabilecek bir gizem barındırıyor. Yaklaşık 140 dönümlük bir alana yayılan bu bölge, şimdiye kadar yapılan kazılarla yalnızca küçük bir kısmı açığa çıkarılabilmiş durumda. Ancak uzmanlar, bölgedeki keşiflerin, tarihe dair bildiklerimizi köklü bir şekilde değiştirebileceğine inanıyor. Şu an açığa çıkan her taş, bizi bir adım daha geçmişe götürüyor ve bölgenin derin sırrını çözmek için büyük bir adım daha atmamıza olanak sağlıyor. Karahantepe, belki de daha önce hiç keşfedilmemiş medeniyetlerin izlerini taşıyor ve bu izlerin ortaya çıkması, tarih yazımını yeniden şekillendirebilir.

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Prof. Dr. Necmi Karul, bölgedeki yapılarla ilgili; MÖ 9 binli yıllara ait kamusal yapılar ve konut kalıntılarının burada yalnızca tapınak veya ritüel alanlarının olmadığını, buradaki insanların günlük yaşamlarını sürdürebildiklerini gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Necmi Karul, bölgedeki yapılarla ilgili; MÖ 9 binli yıllara ait kamusal yapılar ve konut kalıntılarının burada yalnızca tapınak veya ritüel alanlarının olmadığını, buradaki insanların günlük yaşamlarını sürdürebildiklerini gösterdiğini belirtti.

Günümüze kadar yapılan kazılarda açığa çıkan yapılar, bölgenin yalnızca dini bir merkez olmadığını, aynı zamanda yerleşim yeri olarak da kullanıldığını gözler önüne seriyor.

Bu da Karahantepe’yi, Göbeklitepe'nin ötesinde bir yerleşim alanı olarak tarihteki en eski şehirlerden biri olma potansiyeline sahip kılıyor.

Bu da Karahantepe’yi, Göbeklitepe'nin ötesinde bir yerleşim alanı olarak tarihteki en eski şehirlerden biri olma potansiyeline sahip kılıyor.

Karahantepe, tarihin yeniden yazılmasını sağlayacak potansiyele sahip ve önümüzdeki yıllarda bu alandaki kazılar, dünya tarihine dair çok daha önemli bilgilere kapı aralayabilir.

İşte detaylar👇📽️

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