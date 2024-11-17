İnsanlık Tarihini Yeniden Yazdıran Karahantepe, Göbeklitepe’yi Geride Bırakabilir Mi?

Şanlıurfa'nın 60 kilometre doğusunda yer alan Karahantepe, insanlık tarihinin bilinen sınırlarını zorlayabilecek bir gizem barındırıyor. Yaklaşık 140 dönümlük bir alana yayılan bu bölge, şimdiye kadar yapılan kazılarla yalnızca küçük bir kısmı açığa çıkarılabilmiş durumda. Ancak uzmanlar, bölgedeki keşiflerin, tarihe dair bildiklerimizi köklü bir şekilde değiştirebileceğine inanıyor. Şu an açığa çıkan her taş, bizi bir adım daha geçmişe götürüyor ve bölgenin derin sırrını çözmek için büyük bir adım daha atmamıza olanak sağlıyor. Karahantepe, belki de daha önce hiç keşfedilmemiş medeniyetlerin izlerini taşıyor ve bu izlerin ortaya çıkması, tarih yazımını yeniden şekillendirebilir.