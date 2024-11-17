Yapay Zekayla İngilizce Konuşan Cübbeli Ahmet'yen Icardi'ye Tavsiye: "O Seni Sevmiyorsa Sen de Onu Sevme"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet mahmut Ünlü'nün aşıklarla ilgili konuşması yapay zekayla ingilizceye çevrilerek, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye akıl verdirildi. Videoda, Icardi'yi Wandanara'dan vaz geçirmeye çalışan Cübbeli Ahmet, 'Manyak mısın nesin ya! Kadın mı yok ülkede, bir tanesini bulursun. O seni sevmiyorsa sen de sevme ya. Sev seni seveni, Hak ile yeksan ise. Sevme seni sevmeyeni, Mısır’a sultan ise.' dedi. Yapay zeka desteğiyle yapılan video sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün aşk acısı çekenlere tavsiyesi yapay zekayla İngilizceye uyarlanarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye ilişki tavsiyesi verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde eşi Wanda Nara ile yaşadığı tartışmalı ayrılık sebebiyle gündemden düşmeyen Icardi'ye yapay zekayla İngilizce seslenen Cübbeli Ahmet, "Manyak mısın nesin ya! Kadın mı yok ülkede, bir tanesini bulursun. O seni sevmiyorsa sen de sevme ya. Sev seni seveni, Hak ile yeksan ise. Sevme seni sevmeyeni, Mısır’a sultan ise." dedi.
Kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kıran video izleyenleri kahkahaya boğdu. İşte o video; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın