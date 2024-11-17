Yapay Zekayla İngilizce Konuşan Cübbeli Ahmet'yen Icardi'ye Tavsiye: "O Seni Sevmiyorsa Sen de Onu Sevme"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet mahmut Ünlü'nün aşıklarla ilgili konuşması yapay zekayla ingilizceye çevrilerek, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye akıl verdirildi. Videoda, Icardi'yi Wandanara'dan vaz geçirmeye çalışan Cübbeli Ahmet, 'Manyak mısın nesin ya! Kadın mı yok ülkede, bir tanesini bulursun. O seni sevmiyorsa sen de sevme ya. Sev seni seveni, Hak ile yeksan ise. Sevme seni sevmeyeni, Mısır’a sultan ise.' dedi. Yapay zeka desteğiyle yapılan video sosyal medyada gündem oldu.