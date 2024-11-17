Tolga Sarıtaş'ın Ritim Şovu İzleyenleri Büyüledi, Ünlü Oyuncu Gizlice Dinlemekten Zevk Aldığı Şarkıyı Söyledi!

Ekranların karizmatik yüzlerinden olan Tolga Sarıtaş, son dönemlerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden. Kendisi, birçok başarılı yapımda yer almasının yanı sıra sempatikliğiyle de ön plana çıkan bir isim. Sarıtaş, İbrahim Selim'in Youtube programına katıldı. Selim, ünlü oyuncuya gizlice dinlemekten zevk aldığı şarkıyı sordu. Tolga Sarıtaş bu soruyu şarkıyı ritim tutup söyleyerek yanıtladı. Seyirciler de oyuncuya eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı.