Tolga Sarıtaş'ın Ritim Şovu İzleyenleri Büyüledi, Ünlü Oyuncu Gizlice Dinlemekten Zevk Aldığı Şarkıyı Söyledi!
Tolga Sarıtaş'ın Ritim Şovu İzleyenleri Büyüledi, Ünlü Oyuncu Gizlice Dinlemekten Zevk Aldığı Şarkıyı Söyledi!
Ekranların karizmatik yüzlerinden olan Tolga Sarıtaş, son dönemlerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden. Kendisi, birçok başarılı yapımda yer almasının yanı sıra sempatikliğiyle de ön plana çıkan bir isim. Sarıtaş, İbrahim Selim'in Youtube programına katıldı. Selim, ünlü oyuncuya gizlice dinlemekten zevk aldığı şarkıyı sordu. Tolga Sarıtaş bu soruyu şarkıyı ritim tutup söyleyerek yanıtladı. Seyirciler de oyuncuya eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı.
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Tolga Sarıtaş, son yıllarda rol aldığı Söz ve Teşkilat gibi televizyon dizileriyle adından epey övgüyle bahsettiren bir isim. Fakat kendisinin yıldızı asıl olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şehzade Cihangir' karakterine hayat vermesiyle parlamıştı biliyorsunuz.
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Kendisi bu haziran ayında ünlü modacılarımızdan Zeynep Mayruk ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin göz dolduran eğlenceli düğünü epey konuşulmuştu.
Sarıtaş, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İbrahim Selim, karizmatik oyuncuya 'quilty pleasure' bir şarkısı olup olmadığını sordu.
Sarıtaş, 'Kehribar' şarkısının kendisinin 'quilty pleasure'ı olduğunu söylerken elleriyle şarkının ritmini de tuttu. Seyirciler de ünlü isme eşlik edince ortaya epey keyifli görüntüler çıktı.
Tolga Sarıtaş'ın şarkı söyleyip ritim tuttuğu o anlar için👇
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