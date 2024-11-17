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Her Giydiği Olay Olan Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın İkonik Stilini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz!

Her Giydiği Olay Olan Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın İkonik Stilini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 19:38

Henüz daha 16 yaşındayken 'Adanlı' dizisinde hayat verdiği Sofia karakteriyle hayatımıza giren Serenay Sarıkaya, daha o yıllarda doğal güzelliği ve sempatik tavırlarıyla hepimizin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ardından pek çok başarılı yapımda yer alan Sarıkaya, günümüzde en çok tanınan ve ilgiliyle takip edilen isimlerden biri haline gelmeyi başardı. Şimdilerde Şahmaran ve Kimler Geldi Kimler Geçti gibi dijital platform dizilerinde yer alan oyuncunun her giydiği kıyafet her kullandığı aksesuar ayrı bir olay oluyor. Bizler de sizin için güzel oyuncunun tarzına bir mercek tuttuk ve Serenay Sarıkaya'nın tercihlerini baştan aşağı inceledik. Keyifli okumalar🌸

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Gündelik hayatında salaşlıktan yana!

Gündelik hayatında salaşlıktan yana!

Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımlarından analiz edebildiğimiz kadarıyla söyleyebiliriz ki kendisi tam olarak rahat, salaş ve spor kıyafetlerin insanı! Sarıkaya, ev içerisinde veya tatil seyahatlerinde rahat hissetmeyi öncelerken, daha çok düz renklerde sweatshit'ler tercih ediyor. Spor ayakkabılarını genellikle beyaz bilekte çoraplarla kombinleyen oyuncunun renk tercihi ise çoğunlukla tya siyah ya da beyaz oluyor.

'Kötü saç günlerinin kurtarıcısı: Cap Şapka!

'Kötü saç günlerinin kurtarıcısı: Cap Şapka!

İnsan Serenay Sarıkaya olunca kötü saç günü olur mu bilemiyoruz ama kendisi gündelik hayatında sık sık kombinlerinin tamamlayıcısı olarak şapka ve bandana gibi aksesuarları kullanmayı eper seviyor. Ünlü oyuncu genellikle tercihini siyah cap şapkasından yana kullanıyor. Büyük altın rengi halka küpelerini eşlikçi olarak tercih eden Serenay Sarıkaya böylelikle cool görünümünü bir imza haline dönüştürüyor.

Sarının tonlarını birçok kez üzerinde taşıyarak soy adının hakkını veriyor!

Sarının tonlarını birçok kez üzerinde taşıyarak soy adının hakkını veriyor!

Sarıkaya, gündelik hayatında neşeli ve canlı karakterini yansıtan sarı rengini 2024 yılında birçok kez üzerine taşıdı. Rol aldığı dizinin çekimleri devam ederken kısalttığı saçlarıyla da kullandı; yazın sıcacık güneşin altında parlayan bronz tenini ön plana çıkartmak için de! Yaz tatilinde tercih ettiği triko ve göğüs dekolteli elbisesinin sarısı çok daha canlı bir sarıyken, bahar aylarında giydiği uzun kollu bluzu 'hardal' tonlarına daha yakındı diyebiliriz.

Siyahın asaletini, cesur dekolteleriyle harmanlayarak ön plana çıkarıyor!

Siyahın asaletini, cesur dekolteleriyle harmanlayarak ön plana çıkarıyor!

Ünlü oyuncunun siyah renginden birçok davet ve özel günde vazgeçemediğini biliyoruz. Siyahın asaletini ustaca kullanan Sarıkaya, koyu renk tercihlerde elbisesinden ziyade kendini nasıl ön plana çıkartacağını da gayet iyi biliyor. Öyle ki güzel oyuncu, genellikle göğüs dekoltesi olmak üzere tenini ve vücudunun güzel bulduğu detaylarını açıkta bırakarak imza bir görüntü oluşturmayı başarıyor.

Doğal rengini bozmadan yeni saç stilleri denemeye her zaman açık!

Doğal rengini bozmadan yeni saç stilleri denemeye her zaman açık!

Çoğu kadın için saç deyince akan sular durur, biliyoruz. Fakat Serenay Sarıkaya için saçları, oyunculuk deneyiminden sonra geliyor. Kendisi hayat vereceği rolün gerekliliğiyse saç stilini değiştirmekten hiç gocunmuyor. Saçları konusunda şimdiye kadar taviz verdiğini görmediğimiz tek nokta 'renk'. Bu tercihinin nedeni de doğallığının büyüsüne zeval gelmesin istediğindir diye düşünüyoruz...

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Bir bakışla kalbin en derinine nasıl ulaşırsınız? Serenay Sarıkaya için bu sorunun cevabı oldukça bariz: Buğulu göz makyajıyla!

Bir bakışla kalbin en derinine nasıl ulaşırsınız? Serenay Sarıkaya için bu sorunun cevabı oldukça bariz: Buğulu göz makyajıyla!

Özel davetlerde ve katıldığı gece etkinliklerindeki makyaj tercihlerine baktığımızda güzel oyuncu daha çok gözlerini ön plana çıkarmayı tercih ediyor. Siyah rengin ağırlıkta olduğu buğulu ve koyu göz makyajlarını tercih eden Sarıkaya, dudakları için oldukça soft ve nude renkler tercih ederek seksi bir görünüme ulaşmayı hedefliyor. Nitekim, bu makyajını genellikle değerli mücevherlerle tamamlayan oyuncu, iddialı ve parlamaktan korkmayan bir imaj çizerek kendine ne kadar güvendiğini her seferinde korkusuzca gösteriyor'

Tutkunun vücut bulmuş hali: kırmızı elbise ve leopar stiletto!

Tutkunun vücut bulmuş hali: kırmızı elbise ve leopar stiletto!

Vücudu saran kırmızı elbisesi ve aynı tonlarda tercih ettiği kırmızı rujuyla Serenay Sarıkaya iddialı olmayı ne kadar sevdiğini bir kez daha göstermişti. Kendisinin leopar sevdasını ise bir sonraki maddelerde ele alacağız!

Leopar Kadını!

Leopar Kadını!

Bunu hala bilmeyeniniz varsa hemen özetleyelim. Serenay Sarıkaya, tam bir leopar aşığı. Leopar deseni, birçok çeşitliliğe, renge ve dokuya sahip olmasıyla bilenen ve rüküş durmadan kombinlenmesi oldukça zor olan desenlerden biridir. Fakat ünlü oyuncu, bunu ustalıkla başaran nadir isimlerden biri. Kendisi leoparı kıyafetlerinden ziyade telefon kabı, şapka gibi akseasuarlarında kullanmayı tercih ediyor.

Siyah elbiselerin ince şıklığı 'dantel romantizmi'nde saklı!

Siyah elbiselerin ince şıklığı 'dantel romantizmi'nde saklı!

Güzel oyuncunun bir stil oluşturmadaki ustaca hamlelerinden biri ise seksi bir görünüm oluşturmak istediği zamanlarda romantizmin gücünden de yararlanmak istemesi. Bunu da kıyafetlerinde dantel detayına yer vererek, abartmadan, incelikle yapıyor.

Şıkır şıkır: Gösterişli takılar cennetine bir adım daha yaklaşalım!

Şıkır şıkır: Gösterişli takılar cennetine bir adım daha yaklaşalım!

Ve son olarak Serenay Sarıkaya deyince akla gelen en ikoni simgeler güzel oyuncunun tercih ettiği gösterişli takılar. Öyle ki, çoğunlukla altın renkli ve büyük simetri motiflere sahip küpeleri tercih eden oyuncu, marka yüzü olduğu mücevher markasının parıltılı aksesuarlarını da üzerinde taşımayı genellikle tercih ediyor.

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