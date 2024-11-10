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Yabancı Ünlülere Olan Benzerlikleriyle Ağızlarınızı Açık Bırakacak Türk Ünlüleri Sizler İçin Derledik!

Yabancı Ünlülere Olan Benzerlikleriyle Ağızlarınızı Açık Bırakacak Türk Ünlüleri Sizler İçin Derledik!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 22:51

Hem fiziksel özellikleriyle hem de stil olarak birbirine benzeyen ünlü isimler her dönemin en dikkat çeken konularından biri olmayı başarmıştır. Türk ve yabancı ünlüler arasındaki benzerlikler şimdilerde sosyal medyada sıkça gündeme geliyor ve hayranları arasında da ilgi uyandırıyor. Hatta öyle ki, ünlü isimler arasındaki benzerlikler bazen ''hık demiş burnundan düşmüş'' dedirtecek kadar bariz olabiliyor. Haydi gelin, dünyaca ünlü yabancı ünlülerden hangisi, hangi Türk ünlüye inanılmaz şekilde benziyormuş birlikte bakalım!

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1. Edis Görgülü- Hunter Doohan

1. Edis Görgülü- Hunter Doohan

2. Hafsanur Sancaktutan- Emma Watson

2. Hafsanur Sancaktutan- Emma Watson

3. Mert Ramazan Demir- Josh Heuston

3. Mert Ramazan Demir- Josh Heuston

4. Ayça Ayşin Turan- Miranda Kerr

4. Ayça Ayşin Turan- Miranda Kerr

5. Gözde Kaya- Amanda Seyfried

5. Gözde Kaya- Amanda Seyfried
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6. Çağlar Ertuğrul- Jake Gyllenhaal

6. Çağlar Ertuğrul- Jake Gyllenhaal

7. Mert Ekin Daymaz- Michele Morrone

7. Mert Ekin Daymaz- Michele Morrone

8. Biran Damla Yılmaz- Sara Sampaio

8. Biran Damla Yılmaz- Sara Sampaio

9. Mehmet Günsür- Johnny Depp

9. Mehmet Günsür- Johnny Depp

10. Gözde Mutluer- Emma Roberts

10. Gözde Mutluer- Emma Roberts
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11. Ayça Ayşin Turan- Gigi Hadid

11. Ayça Ayşin Turan- Gigi Hadid

12. Fatmagül Fakı- Adriana Lima

12. Fatmagül Fakı- Adriana Lima

Sizler hangi iki ünlü ismi birbirine en çok benzettiniz? Haydi, yorumlarda buluşalım!

Sizler hangi iki ünlü ismi birbirine en çok benzettiniz? Haydi, yorumlarda buluşalım!

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