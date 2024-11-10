Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun 10 Kasım Paylaşımı: Ünlü Oyuncu Anıtkabir'i Ziyaret Etti!

Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden birisi de Kızılcık Şerbeti. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan dizide Doğa karakterine oyuncu Sıla Türkoğlu hayat veriyor. Güzel oyuncu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Ulu önderimizi Anıtkabir'de ziyaret etti. Bu ziyaretinde sevgilisi Ata Ayyıldız, Türkoğlu'nu yalnız bırakmadı.