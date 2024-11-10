Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun 10 Kasım Paylaşımı: Ünlü Oyuncu Anıtkabir'i Ziyaret Etti!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun 10 Kasım Paylaşımı: Ünlü Oyuncu Anıtkabir'i Ziyaret Etti!
Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden birisi de Kızılcık Şerbeti. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan dizide Doğa karakterine oyuncu Sıla Türkoğlu hayat veriyor. Güzel oyuncu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Ulu önderimizi Anıtkabir'de ziyaret etti. Bu ziyaretinde sevgilisi Ata Ayyıldız, Türkoğlu'nu yalnız bırakmadı.
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Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizindeki performansıyla son dönemlerde yıldızı bir hayli parlayan oyuncularımızdan.
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Kendisinin bir süre rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı konuşulsa da güzel oyuncu aradığı aşkı Ata Ayyıldız'da bulmuş ve çift aşklarını geçtiğimiz aylarda ele güne karşı dolu dizgin yaşamaya başlamıştı.
Yaptığı her paylaşım ilgiyle takip edilen Türkoğlu, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yummasının 85. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarete sevgili Ata Ayyılıdz da eşlik etti. Türkoğlu, önce Anıtkabir'i ardından da kendi fotoğrafını sosyal medyasından paylaştı👇
Aynı görselleri X hesabında da yayınlayan oyuncu, ''Daima...🤍'' notunu düştü.👇
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