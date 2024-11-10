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Mutlu Aile Tablosu: Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'ın Doğum Günü Kutlamasına Hakan Sabancı da Katıldı

Mutlu Aile Tablosu: Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'ın Doğum Günü Kutlamasına Hakan Sabancı da Katıldı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 18:34

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden biliyoruz. Öyle ki attıkları her adım, yaptıkları her paylaşım ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde yaklaşık iki yıldır birlikte olan ünlü çiftin evliliğe adım adım yaklaştığı konuşuluyor. İki taraf da birbirlerinin aileleriyle yakınlığını her geçen gün arttırırken geçtiğimiz akşam Hande Erçel'in yaptığı paylaşımla bu iddialar biraz daha doğrulanmış oldu. İkili, Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'ın doğum gününe birlikte katıldı.

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Güneşin Kızları dizisinden bu yana televizyon ekranlarında beğeniyle izlediğimiz ve her geçen gün gelişimine şahit olduğumuz oyuncu Hande Erçel ve tanınan iş insanı Hakan Sabancı, yaklaşık iki senedir birliktelik yaşıyor biliyorsunuz.

Güneşin Kızları dizisinden bu yana televizyon ekranlarında beğeniyle izlediğimiz ve her geçen gün gelişimine şahit olduğumuz oyuncu Hande Erçel ve tanınan iş insanı Hakan Sabancı, yaklaşık iki senedir birliktelik yaşıyor biliyorsunuz.

Çıktıkları seyahatler ve katıldıkları davetlerden boy boy fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü çift, o paylaşımlarda birbirlerine öylesine aşkla bakıyor ki bizler de aşkın gerçekten var olduğuna her defasında bir kez daha inanıyoruz.

Çıktıkları seyahatler ve katıldıkları davetlerden boy boy fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü çift, o paylaşımlarda birbirlerine öylesine aşkla bakıyor ki bizler de aşkın gerçekten var olduğuna her defasında bir kez daha inanıyoruz.

Sabancı ve Erçel çiftini yakıştıran olduğu kadar yakıştırmayanlar da var elbette... Ne olur ne olmaz diye bizler nazar boncuğumuzu şöyle bırakalım🧿

Aşk hayatındaki gelişmeleri geri dönmek üzere şöyle bir kenara bırakırsak, Hande Erçel'in kendisine epey düşkün olduğu bir de ablası var. Gamze Erçel, sosyal medyada ürettiği içerikler sayesinde birçok kişi tarafından da tanınıp beğeniyle takip edilen bir isim.

Aşk hayatındaki gelişmeleri geri dönmek üzere şöyle bir kenara bırakırsak, Hande Erçel'in kendisine epey düşkün olduğu bir de ablası var. Gamze Erçel, sosyal medyada ürettiği içerikler sayesinde birçok kişi tarafından da tanınıp beğeniyle takip edilen bir isim.

Geçtiğimiz akşam Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'ın doğum günüydü. Bu keyifli günde ablası ve eniştesini yalnız bırakmayan Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı da eşlik etti.

Geçtiğimiz akşam Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'ın doğum günüydü. Bu keyifli günde ablası ve eniştesini yalnız bırakmayan Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı da eşlik etti.

Erçel ve Sabancı çiftinin aile yemekleri, yaş günü kutlamaları ve diğer tüm davetlere birlikte katılması ise ikilinin evliliğe doğru emin adımlarla ilerlediği iddialarını güçlendirdi.👇

Erçel ve Sabancı çiftinin aile yemekleri, yaş günü kutlamaları ve diğer tüm davetlere birlikte katılması ise ikilinin evliliğe doğru emin adımlarla ilerlediği iddialarını güçlendirdi.👇
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Caner Yıldırım'ın doğum gününden videolu paylaşımın tamamını izlemek isteyenler için👇

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