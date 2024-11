Mutlu Aile Tablosu: Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'ın Doğum Günü Kutlamasına Hakan Sabancı da Katıldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden biliyoruz. Öyle ki attıkları her adım, yaptıkları her paylaşım ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde yaklaşık iki yıldır birlikte olan ünlü çiftin evliliğe adım adım yaklaştığı konuşuluyor. İki taraf da birbirlerinin aileleriyle yakınlığını her geçen gün arttırırken geçtiğimiz akşam Hande Erçel'in yaptığı paylaşımla bu iddialar biraz daha doğrulanmış oldu. İkili, Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'ın doğum gününe birlikte katıldı.