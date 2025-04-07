Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi’nde Atatürk'e Hakaret Gerginliği: AKP’li Ufuk Hoş’un Paylaşımı Kriz Çıkardı

Trabzon'da CHP’li Ortahisar Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı, Atatürk'e hakaret iddiasıyla başlayan tartışma nedeniyle gergin geçti. CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, oturum sırasında AK Partili Meclis Üyesi Ufuk Hoş’un sosyal medya paylaşımını gündeme getirdi.
Paylaşımı meclis salonunda okuyarak 'Atatürk’e hakaret edemezsin' diyen Çebi’ye Ufuk Hoş karşılık vermek istedi.
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Hoş’un Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya yönelik “Edepsizlik yapmayın başkanım” sözleri tartışmayı alevlendirdi.
Ufuk Hoş'un söz konusu paylaşımı 👇
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