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Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi’nde Atatürk'e Hakaret Gerginliği: AKP’li Ufuk Hoş’un Paylaşımı Kriz Çıkardı

Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi’nde Atatürk'e Hakaret Gerginliği: AKP’li Ufuk Hoş’un Paylaşımı Kriz Çıkardı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 23:34

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Trabzon'da CHP’li Ortahisar Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı, Atatürk'e hakaret iddiasıyla başlayan tartışma nedeniyle gergin geçti. CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, oturum sırasında AK Partili Meclis Üyesi Ufuk Hoş’un sosyal medya paylaşımını gündeme getirdi. 

Paylaşımı meclis salonunda okuyarak 'Atatürk’e hakaret edemezsin' diyen Çebi’ye Ufuk Hoş karşılık vermek istedi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Hoş’un Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya yönelik “Edepsizlik yapmayın başkanım” sözleri tartışmayı alevlendirdi.

Hoş’un Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya yönelik “Edepsizlik yapmayın başkanım” sözleri tartışmayı alevlendirdi.

Başkan Kaya, 'Edepsizliği sen yapıyorsun. Hadsiz, ne konuştuğuna dikkat et' diyerek tepki gösterdi.

Karşılıklı sözlü atışmaların ardından meclis üyeleri ayağa kalktı, ortam bir anda gerildi. Tartışma kısa süreli kavgaya dönüşürken, AK Partili ve CHP’li üyelerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı.

Ufuk Hoş'un söz konusu paylaşımı 👇

Ufuk Hoş'un söz konusu paylaşımı 👇

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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