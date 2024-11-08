İlk Rotası Anıtkabir Oldu: Tahliyesinin Ardından İlk Kez Seyahat Eden Dilan Polat Soluğu Ankara'da Aldı!
İlk Rotası Anıtkabir Oldu: Tahliyesinin Ardından İlk Kez Seyahat Eden Dilan Polat Soluğu Ankara'da Aldı!
Dilan ve Engin Polat, yasadışı para aklama suçundan yargılanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Bu süreç, ülkemizin gündeminde büyük ses getirmiş ve geniş kitlelerce konuşulmuştu. Şimdilerde gösterişli hayatına devam etmesiyle gündemde olan Dilan Polat'tan yeni bir paylaşım geldi. Polat, 10 Kasım öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dudak uçuklatan harcamaları ve şaşalı hayatıyla Dilan Polat'ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi bir internet ünlüsü olarak namını salmış ve paylaşımlarıyla gündemde kendine bir yer bulmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat her rüya gibi bunun da bir sonu vardı. Geçtiğimiz yıl Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Ablası Sıla Doğu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından dolayı tutuklandı. Polat ailesi ve Sıla Doğu, geçtiğimiz aylarda tahliye edildi.
Tahliye olur olmaz gösterişli paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, paylaşımlarıyla her geçen gün daha da çok konuşulmaya devam ediyor.
En son eşi Engin Polat'la arasının limoni olduğu hatta çiftin ayrılacağı ve ablasının evine taşındığı iddia edilmişti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu Dilan Polat'ın eşiyle birlikte aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam etmesinin ardından kesinleşmiş oldu.
Polat'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi. Dilan Polat, Anıtkabir'i ziyaret ettiği bir paylaşımı ''Saygı ve özlemle'' notunu düşerek yayınladı.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın