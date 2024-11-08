İlk Rotası Anıtkabir Oldu: Tahliyesinin Ardından İlk Kez Seyahat Eden Dilan Polat Soluğu Ankara'da Aldı!

Dilan ve Engin Polat, yasadışı para aklama suçundan yargılanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Bu süreç, ülkemizin gündeminde büyük ses getirmiş ve geniş kitlelerce konuşulmuştu. Şimdilerde gösterişli hayatına devam etmesiyle gündemde olan Dilan Polat'tan yeni bir paylaşım geldi. Polat, 10 Kasım öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.