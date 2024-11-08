Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Eltisine Laf Söyletmedi: Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Beren Saat'i Yere Göğe Sığdıramadı!

Eltisine Laf Söyletmedi: Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Beren Saat'i Yere Göğe Sığdıramadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 20:48

Müzisyen kardeşler Ozan ve Kenan Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Ozan Doğulu ise yaklaşık altı yıldır şarkıcı Hera ile birlikte. Geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekanda sahne alan Ozan Doğulu'yu ise kardeşi Kenan Doğulu, Beren Saat ve sevgilisi Hera yalnız bırakmadı. Magazin Burada muhabirlerine röportaj veren Hera, eltisi Beren Saat hakkında da konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat ve unutulmaz aşk şarkılarının sahibi Kenan Doğulu'yu illaki tanıyorsunuzdur. İkili, 2014 yılında Los Angeles'da gerçekleşen romantik bir düğünle dünyaevine girmişti.

Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat ve unutulmaz aşk şarkılarının sahibi Kenan Doğulu'yu illaki tanıyorsunuzdur. İkili, 2014 yılında Los Angeles'da gerçekleşen romantik bir düğünle dünyaevine girmişti.

Evlendikleri günden bu yana on yılı geride bırakan çiftin hakkında zaman zaman ayrılık haberleri çıksa da çift yollarını ayırmadı ve her zaman birbirlerine aşk dolu gözlerle bakmaya devam etti.

Dj'lik ve aranjörlük kariyeriyle müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Ozan Doğulu ise altı yıldır şarkıcı Hera Aslan ile birlikte.

Dj'lik ve aranjörlük kariyeriyle müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Ozan Doğulu ise altı yıldır şarkıcı Hera Aslan ile birlikte.

Başarılı müzisyen Ozan Doğulu, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Kardeşi Kenan Doğulu ve onun eşi Beren Saat ünlü ismi sahnesinde yalnız bırakmazken, kız arkadaşı Hera da oradaydı.

Başarılı müzisyen Ozan Doğulu, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Kardeşi Kenan Doğulu ve onun eşi Beren Saat ünlü ismi sahnesinde yalnız bırakmazken, kız arkadaşı Hera da oradaydı.

Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hera, ''Beren Saat ile aramız çok iyi. Beren çok güzel ve çok tatlı bir kadın zaten. Çok sevgi dolu. Başından beri hiçbir zaman burnu kalkık bir durumunu görmedim!'' diyerek eltisini övgü yağmuruna tuttu.

Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hera, ''Beren Saat ile aramız çok iyi. Beren çok güzel ve çok tatlı bir kadın zaten. Çok sevgi dolu. Başından beri hiçbir zaman burnu kalkık bir durumunu görmedim!'' diyerek eltisini övgü yağmuruna tuttu.

Röportajın tamamı için👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın