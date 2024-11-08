Eltisine Laf Söyletmedi: Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Beren Saat'i Yere Göğe Sığdıramadı!

Müzisyen kardeşler Ozan ve Kenan Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Ozan Doğulu ise yaklaşık altı yıldır şarkıcı Hera ile birlikte. Geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekanda sahne alan Ozan Doğulu'yu ise kardeşi Kenan Doğulu, Beren Saat ve sevgilisi Hera yalnız bırakmadı. Magazin Burada muhabirlerine röportaj veren Hera, eltisi Beren Saat hakkında da konuştu.