Eltisine Laf Söyletmedi: Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Beren Saat'i Yere Göğe Sığdıramadı!
Eltisine Laf Söyletmedi: Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Beren Saat'i Yere Göğe Sığdıramadı!
Müzisyen kardeşler Ozan ve Kenan Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Ozan Doğulu ise yaklaşık altı yıldır şarkıcı Hera ile birlikte. Geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekanda sahne alan Ozan Doğulu'yu ise kardeşi Kenan Doğulu, Beren Saat ve sevgilisi Hera yalnız bırakmadı. Magazin Burada muhabirlerine röportaj veren Hera, eltisi Beren Saat hakkında da konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat ve unutulmaz aşk şarkılarının sahibi Kenan Doğulu'yu illaki tanıyorsunuzdur. İkili, 2014 yılında Los Angeles'da gerçekleşen romantik bir düğünle dünyaevine girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dj'lik ve aranjörlük kariyeriyle müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Ozan Doğulu ise altı yıldır şarkıcı Hera Aslan ile birlikte.
Başarılı müzisyen Ozan Doğulu, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Kardeşi Kenan Doğulu ve onun eşi Beren Saat ünlü ismi sahnesinde yalnız bırakmazken, kız arkadaşı Hera da oradaydı.
Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hera, ''Beren Saat ile aramız çok iyi. Beren çok güzel ve çok tatlı bir kadın zaten. Çok sevgi dolu. Başından beri hiçbir zaman burnu kalkık bir durumunu görmedim!'' diyerek eltisini övgü yağmuruna tuttu.
Röportajın tamamı için👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın