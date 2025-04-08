Bu Bahar Hangi Şarkıyla Güne Başlamalısın?
Bu Bahar Hangi Şarkıyla Güne Başlamalısın?
Artık kötü havalar bitti, daha sıcak ve iç kıpırdatan havalara giriş yaptık. E haliyle insanın dinlediği şarkılar da değişiveriyor. Yavaş tempolu, depresif şarkılar yerine daha hareketli şarkıları dinlemenin tam mevsimi.
Bu güzel günlerin sabahına hangi şarkıyla başlamalısın?
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İlk sorumuz: Bu havalara şöyle bir baktığında içini hangi duygu kaplıyor?
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Peki bahar ayları senin için ne ifade ediyor?
Şimdi bize içini açan bir görsel seçer misin?
Bu bahar aylarından favori ayın hangisi diye sorsak?
Bahar geldiğinde mi böyle olursun yoksa böyle olduğun için mi gelir bahar?
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Şimdi net bir cevap istiyoruz: Kış bittiği için mutlu musun?
Az kaldı! Bir bahar meyvesi seçer misin?
Son sorudayız! Sana önereceğimiz şarkıyı kaç defa dinleyeceksin?
Sezen Aksu - Kutlama!
Yeliz - Hoş Geldin Bahar!
Candan Erçetin - Bahar!
Yeni Türkü - Aşk Yeniden!
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