Bu Bahar Hangi Şarkıyla Güne Başlamalısın?

Artık kötü havalar bitti, daha sıcak ve iç kıpırdatan havalara giriş yaptık. E haliyle insanın dinlediği şarkılar da değişiveriyor. Yavaş tempolu, depresif şarkılar yerine daha hareketli şarkıları dinlemenin tam mevsimi.

Bu güzel günlerin sabahına hangi şarkıyla başlamalısın?