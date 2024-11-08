Biz Onu Böyle Tanımıştık: Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu Eski Saçlarına Geri Döndü!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu dizisinin yeni sezonunda bir imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarının rengini koyultup kısa bir model tercih eden ünlü isimin yeni saçları büyük beğeni toplamıştı. Fakat Afra Saraçoğlu, eski halini özlemiş olacak ki yeniden bir imaj değişikliğine gitti. Ardından bu değişimini sosyal medyasında paylaştı. Ünlü güzelin bu paylaşımı akıllara ''Eski saçları peruk muydu?'' sorusunu getirdi.