Biz Onu Böyle Tanımıştık: Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu Eski Saçlarına Geri Döndü!
Biz Onu Böyle Tanımıştık: Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu Eski Saçlarına Geri Döndü!
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu dizisinin yeni sezonunda bir imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarının rengini koyultup kısa bir model tercih eden ünlü isimin yeni saçları büyük beğeni toplamıştı. Fakat Afra Saraçoğlu, eski halini özlemiş olacak ki yeniden bir imaj değişikliğine gitti. Ardından bu değişimini sosyal medyasında paylaştı. Ünlü güzelin bu paylaşımı akıllara ''Eski saçları peruk muydu?'' sorusunu getirdi.
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Genç kadın oyuncularımızdan biri olan Afra Saraçoğlu'nu daha öncelerde Fazilet Hanım ve Kızları, Yeşilçam ve Öğretmen gibi dizilerde izledik. Fakat güzel oyuncunun yıldızı Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştıkları Yalı Çapkını isimli dizi ile parladı biliyorsunuz.
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Hatta, Yalı Çapkını dizisi ikilinin yalnızca yıldızını parlatmakla yetinmeyerek aşk hayatlarını da renklendirdi. Saraçoğlu, dizi arkadaşıyla bir aşka yelken açtı. İlişkileri başladığı günden beri olayları eksik olmayan çiftimiz sık sık aşk hayatlarıyla da gündeme gelmeyi başardı.
Bilirsiniz ki birçok kadın ilişkilerinin zorlu dönemlerinde deşarj olmak ve yenilenmek adına saçlarında değişime gitmeyi tercih eder. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu da dizisinin yeni sezonunda ekran karşısına tam olarak bu taktiği uyguladıktan sonra geçti. Saraçoğlu, bu sezonda Seyran karakterine kısa ve doğal renginden biraz daha koyu bir renkle hayat vermeyi tercih etti.
Tam gözlerimiz ünlü oyuncunun yeni imajına alışıyordu ki Saraçoğlu'ndan yeni bir hamle bugün geldi. Afra Saraçoğlu, kısa saçlı imajına kısa süre dayanabildi. Uzun ve sarı geçişli saçlarına yeniden dönen oyuncu, tabiri caizse ''özüne'' dönmüş oldu. Ardından Saraçoğlu'nun kısa saçlı hallerinin peruk olduğu iddia edildi.👇
Başarılı oyuncunun ''Sarışın zamanlara dönüş'' paylaşımı ise bu şekildeydi👇
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