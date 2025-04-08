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Yasemin Kay Allen'dan İlanıaşk Tadında Paylaşım: Amerikalı Aynasız ile 10 Ayın Ardından Yeniden Birlikte

Yasemin Kay Allen'dan İlanıaşk Tadında Paylaşım: Amerikalı Aynasız ile 10 Ayın Ardından Yeniden Birlikte

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 18:38

Geçtiğimiz sene liseli aşıklardan hallice deli dolu bir aşk yaşayan Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız ismiyle tanınan Erdal Kaya, bu sene ilişkilerine yeniden şans vererek barıştı.

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Yasemin Kay Allen, duru güzelliği ve fit halleriyle sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimlerimizden.

Yasemin Kay Allen, duru güzelliği ve fit halleriyle sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimlerimizden.

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da gündeme gelen oyuncu, Özcan Deniz ile birlikte rol aldığı 'Su ve Ateş' isimli sinema filmiyle oldukça beğenilmiş ve kariyerinde sıçrama yaşamıştı. 'Merhamet' ve 'Şeref Meselesi' gibi dizilerde oynayarak televizyon izleyicisi tarafından da beğeniyle takip edilmişti. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön planda olan bir isim haline geldi kendisi.

Kendisi geçtiğimiz sene Amerikalı Aynasız ile mart ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat ikili mayıs ayında yollarını ayırmıştı.

Kendisi geçtiğimiz sene Amerikalı Aynasız ile mart ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat ikili mayıs ayında yollarını ayırmıştı.

Eski FBI ajanı olan Erdal Kaya, bildiğimiz ismiyle Amerikalı Aynasız, Amerika'da ikamet etmekte. E haliyle güzel oyuncumuz özellikle o dönemde Amerika ile Türkiye arasında mekik dokumaktaydı. Hal böyle olunca çiftimize mesafe ilişkisi mi zor geldi yoksa birbirlerine uyum sağlamakta mı zorlandılar bilemiyoruz, ama çiftin aşkı epey kısa sürdü. Geride yalnızca aşkla bakılan fotoğraflar kaldı.

Birbirine epey yakıştırılan Allen ve Kaya çiftinin yeniden barıştığı iddia edilmişti. Yasemin Kay Allen'dan iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi.

Birbirine epey yakıştırılan Allen ve Kaya çiftinin yeniden barıştığı iddia edilmişti. Yasemin Kay Allen'dan iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi.

Sevgilisini paylaşımına etiketleyen Yasemin Kay Allen, biricik aşkının elini sımsıkı tutarken çektiği bir pozu paylaşarak aşkını ilan etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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