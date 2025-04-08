Yasemin Kay Allen'dan İlanıaşk Tadında Paylaşım: Amerikalı Aynasız ile 10 Ayın Ardından Yeniden Birlikte
Yasemin Kay Allen'dan İlanıaşk Tadında Paylaşım: Amerikalı Aynasız ile 10 Ayın Ardından Yeniden Birlikte
Geçtiğimiz sene liseli aşıklardan hallice deli dolu bir aşk yaşayan Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız ismiyle tanınan Erdal Kaya, bu sene ilişkilerine yeniden şans vererek barıştı.
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Yasemin Kay Allen, duru güzelliği ve fit halleriyle sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimlerimizden.
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Kendisi geçtiğimiz sene Amerikalı Aynasız ile mart ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat ikili mayıs ayında yollarını ayırmıştı.
Birbirine epey yakıştırılan Allen ve Kaya çiftinin yeniden barıştığı iddia edilmişti. Yasemin Kay Allen'dan iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi.
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