Yasemin Kay Allen'dan İlanıaşk Tadında Paylaşım: Amerikalı Aynasız ile 10 Ayın Ardından Yeniden Birlikte

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da gündeme gelen oyuncu, Özcan Deniz ile birlikte rol aldığı 'Su ve Ateş' isimli sinema filmiyle oldukça beğenilmiş ve kariyerinde sıçrama yaşamıştı. 'Merhamet' ve 'Şeref Meselesi' gibi dizilerde oynayarak televizyon izleyicisi tarafından da beğeniyle takip edilmişti. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön planda olan bir isim haline geldi kendisi.