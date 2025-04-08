Aybüke Pusat'tan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Studio Ghibli Anime Trendine Ünlüleri de Dahil Ettik!
Aybüke Pusat'tan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Studio Ghibli Anime Trendine Ünlüleri de Dahil Ettik!
ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle hayatımıza giren 'Studio Ghibli' sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. Binlerce belki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, kendisinin anime versiyonunu yaratıp paylaşırken akıma bazı ünlü isimler de katılmıştı. Gülben Ergen, X'teki hesabının profil fotoğrafını anime haliyle değiştirmişti hatta!
Biz de bir deneyelim, görelim dedik. Sizler için son birkaç haftadır gündemden düşmeyen ünlü isimlerden bazılarının anime hallerini yapay zekaya çizdirdik! Buyurun, kimler nasıl olmuş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yiğit Üzümoğlu
Furkan Andıç
Farah Zeynep Abdullah
Cem Yılmaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezhel
Didem Soydan
Danla Bilic
Boran Kuzum
Tarkan
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın