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Aybüke Pusat'tan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Studio Ghibli Anime Trendine Ünlüleri de Dahil Ettik!

Aybüke Pusat'tan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Studio Ghibli Anime Trendine Ünlüleri de Dahil Ettik!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 17:09

ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle hayatımıza giren 'Studio Ghibli' sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. Binlerce belki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, kendisinin anime versiyonunu yaratıp paylaşırken akıma bazı ünlü isimler de katılmıştı. Gülben Ergen, X'teki hesabının profil fotoğrafını anime haliyle değiştirmişti hatta!

Biz de bir deneyelim, görelim dedik. Sizler için son birkaç haftadır gündemden düşmeyen ünlü isimlerden bazılarının anime hallerini yapay zekaya çizdirdik! Buyurun, kimler nasıl olmuş beraber görelim!

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Aybüke Pusat

Aybüke Pusat

Listenin başında İmamoğlu sürecinde boykot paylaşımı yaptığı için TRT'nin başrolünde oynadığı dizisi Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat var. Şu son haftada en çok onu ve yaşadıklarını konuştuk takdir edersiniz ki...

Cem Yiğit Üzümoğlu

Cem Yiğit Üzümoğlu

Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu da aynı sebeple manşetlerimizdeydi. Üzümoğlu, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.

Furkan Andıç

Furkan Andıç

Aybüke Pusat'ın uzun süredir aşk yaşadığı Furkan Andıç da sevgilisine gösterdiği destek sebebiyle oynadığı TRT dizisinde kadro dışı bırakıldı.

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Farah yine bildiğiniz gibi, gündem konuşup da Farah'ı eklemediğimiz bir dünya olur mu bilemiyoruz! Tepkileri, çıkışları ve çağrılarıyla yine X'in göz bebeğiydi Farah Zeynep Abdullah!

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

X'ten Bluesky'a transfer olan, epey sitemli, pek gergin bir de Cem Yılmaz'a şahitlik ettik şu aralar. Herkese ve her şeye tepkili Cem Yılmaz da bu haftanın ana konuklarındandı...

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Ezhel

Ezhel

İmamoğlu sürecine gösterdiği tepkiyle sosyal medyada tartışmalara sebep olan Ezhel, desteğinin İmamoğlu'ndan yana olduğunu açıklarken 'Ben sıramı savdım abicim, sıra sizde' diyerek kendisini yanlış anlayan kitleye tepki göstermişti. 

Bir de üstüne Tanju Özcan'ın tweet'ine sinirlenince hem Özcan'ı hem CHP'yi ırkçılığa karşı durmadıkları için boykot edeceğini duyurmuştu. Paylaşımları geçtiğimiz hafta epey sağlamdı anlayacağınız.

Didem Soydan

Didem Soydan

19 Mart süreci başladığı gün soluğu Saraçhane'de alan Didem Soydan, boykot çağrılarıyla damga vurdu. Boykotun doğru uygulanırsa nasıl sonuç vereceğini de kendi örnekleriyle anlattığı bir paylaşımı oldu hatta! Kuşkusuz son haftanın en öne çıkan en gözde isimlerinden biri o da!

Danla Bilic

Danla Bilic

Attığı her adımla olay olan Danla Bilic de yine gözdelerimiz arasındaydı. Sosyal medya paylaşımları ve hassasiyetiyle öne çıkan Bilic, oldukça kibar ve sakin bir hanımefendi gibi gözüküyor anime versiyonunda.

Boran Kuzum

Boran Kuzum

Aybüke Pusat'a destek verdiği için TRT dizisinden çıkarılan Boran Kuzum'u da es geçmeyelim. 

Not: Bu nasıl oldu inanın biz de bilmiyoruz ama koymasak olmazdı! Yapay zekanın takdiri sonuçta...

Tarkan

Tarkan

Megastar'ı da bonus olarak ekleyelim! O da paylaşımlarıyla ses çıkaran ünlülerimiz arasındaydı ama ondan ziyade anime versiyonunu özellikle de bu fotoğrafla bir görmemiz lazımdı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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