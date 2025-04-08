Kardeşi Serkan Seki Trafik Kazası Geçirdi, Deniz Seki "Verilmiş Sadakamız Varmış" Dedi!
Kardeşi Serkan Seki Trafik Kazası Geçirdi, Deniz Seki "Verilmiş Sadakamız Varmış" Dedi!
Deniz Seki sosyal medyasından paylaştığı bir haberle sevenlerini korkuttu. Seki, kardeşi Serkan Seki'nin trafik kazası geçirdiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Seki, 90'lı yıllardan bu yana gerek müziğiyle gerek özel hayatında yaşadıklarıyla magazin dünyasının ilgisini çeken bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi.
Deniz Seki, sosyal medya hesabından kardeşinin sağlık duruma ilişkin bilgi vererek "kritik aşamayı geride bıraktık" dedi.
Ardından Serkan Seki ile bir fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın