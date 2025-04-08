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Kardeşi Serkan Seki Trafik Kazası Geçirdi, Deniz Seki "Verilmiş Sadakamız Varmış" Dedi!

Kardeşi Serkan Seki Trafik Kazası Geçirdi, Deniz Seki "Verilmiş Sadakamız Varmış" Dedi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 17:50

Deniz Seki sosyal medyasından paylaştığı bir haberle sevenlerini korkuttu. Seki, kardeşi Serkan Seki'nin trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

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Deniz Seki, 90'lı yıllardan bu yana gerek müziğiyle gerek özel hayatında yaşadıklarıyla magazin dünyasının ilgisini çeken bir isim.

Deniz Seki, 90'lı yıllardan bu yana gerek müziğiyle gerek özel hayatında yaşadıklarıyla magazin dünyasının ilgisini çeken bir isim.

Günümüzde Deniz Seki'yi tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi 'İyisin Tabi', 'Suya Hapsettim' ve 'Adaletsiz Seçim' gibi şarkılarıyla bir zamanlar müzik listelerinde ismini mutlaka gördüğümüz şarkıcılarımızdandı. Fakat hayatındaki esas dönüm noktası, 2010 senesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılmasıyla yaşadı. O dönemlerde arkadaşları, kendisini bu alışkanlığa itenin fırtınalı bir aşk yaşadığı Hüsnü Şenlendirici olduğunu iddia etmişti. Cezaevinde yaşadıklarını kitap haline getiren Seki, böylelikle yazarlığa da adım atmış oldu.

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi.

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi.

Deniz Seki'nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, saat 22.00 sularında Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan Seki, yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Deniz Seki, 2.Sayfa Magazin'e yaptığı açıklamada 'Kardeşim çok büyük bir kaza atlattı. Bugün ameliyat oldu, çok ağrısı var. Hayati tehlikesi yok, yanındayım... Verilmiş sadakamız varmış.' ifadelerini kullandı.

Deniz Seki, sosyal medya hesabından kardeşinin sağlık duruma ilişkin bilgi vererek "kritik aşamayı geride bıraktık" dedi.

Deniz Seki, sosyal medya hesabından kardeşinin sağlık duruma ilişkin bilgi vererek "kritik aşamayı geride bıraktık" dedi.

'Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım.'

Ardından Serkan Seki ile bir fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Ardından Serkan Seki ile bir fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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