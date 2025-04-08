Kardeşi Serkan Seki Trafik Kazası Geçirdi, Deniz Seki "Verilmiş Sadakamız Varmış" Dedi!

Günümüzde Deniz Seki'yi tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi 'İyisin Tabi', 'Suya Hapsettim' ve 'Adaletsiz Seçim' gibi şarkılarıyla bir zamanlar müzik listelerinde ismini mutlaka gördüğümüz şarkıcılarımızdandı. Fakat hayatındaki esas dönüm noktası, 2010 senesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılmasıyla yaşadı. O dönemlerde arkadaşları, kendisini bu alışkanlığa itenin fırtınalı bir aşk yaşadığı Hüsnü Şenlendirici olduğunu iddia etmişti. Cezaevinde yaşadıklarını kitap haline getiren Seki, böylelikle yazarlığa da adım atmış oldu.